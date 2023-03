Grippe aviaire au domaine des oiseaux de Mazères : la zone de contrôle temporaire levée en Ariège

La zone de contrôle temporaire, mise en place fin janvier après la découverte de cas de grippe aviaire au domaine des oiseaux de Mazères en Ariège, est désormais levée.

Cette zone de contrôle temporaire avait mise en place en Ariège après la découverte de cas de grippe aviaire. CC BY-SA 4.0 Lucas Destrem

Elle vient d’être levée. La préfète de l’Ariège avait mis en place une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 kilomètres autour du domaine des oiseaux de Mazères le 23 janvier dernier. Une décision prise après la découverte de plusieurs cas de grippes aviaire.

Un concernait un oiseau de la faune sauvage, d’autres des oiseaux du domaine. Tous les volatiles du parc avaient alors été abattus afin de « renforcer les mesures de biosécurité et à prévenir l’apparition du virus dans les élevages », soulignait la préfète.

La zone de contrôle temporaire et les restrictions levées

« Depuis plus de 21 jours, aucun nouveau cas d’oiseau sauvage infecté n’a été mis en évidence dans cette ZCT », informe la préfète de l’Ariège. Elle a donc été levée et les restrictions mises en place au sein de cette zone ne s’appliquent plus depuis ce mardi 28 février.

#Influenza #aviaire Levée de la zone de contrôle temporaire dans un rayon de 20 km autour du domaine des oiseaux de Mazères. Les mesures de mise à l’abri des volailles restent obligatoires en #Ariège. Infos sur https://t.co/oMKhSO6cQC pic.twitter.com/oj7kjDYHMo — Préfète de l'Ariège (@Prefet09) February 28, 2023

Pour rappel, ces mesures comprenaient notamment un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri), une surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).

Certaines mesures restent obligatoires en Ariège

Si la zone de contrôle temporaire autour du domaine des oiseaux de Mazères est levée, des restrictions sont toujours en vigueur. « Les mesures de confinement ou de mise à l’abri des volailles et oiseaux captifs restent obligatoires dans l’ensemble du département de l’Ariège », précise la préfète.

En effet, l’ensemble du territoire national métropolitain présente un niveau de risque élevé au regard de l’influenza aviaire. La préfète rappelle, par ailleurs : « La consommation de viande, de foie gras, d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles ne présente aucun risque pour l’homme ».