Ariège. Le conseil départemental réorganise le temps de travail

Après plusieurs mois de travail sur le temps de travail, l’assemblée départementale de l’Ariège a approuvé le passage aux 1607 heures mercredi 9 novembre.

Le conseil départemental de l’Ariège. © 2022 Google – Street view – capture d’écran

Il faudra bien se mettre en conformité avec la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique. Elle impose un temps de travail annuel à toutes les collectivités, comme le Département de l’Ariège.

« Le mercredi 9 novembre, l’assemblée départementale de l’Ariège a approuvé le passage aux 1 607 heures », annonce le conseil départemental ariégeois. « Après plusieurs mois de travail en lien avec les organisations syndicales dont huit rencontres, les conseillers départementaux ont également adopté la revalorisation du régime indemnitaire et la mise en place du télétravail. »

Depuis le mois d’août, le Département de l’Ariège travaille à la mise en place de nouvelles modalités d’organisation du travail pour l’ensemble de ses agents. Cela concerne notamment la mise en place des 1 607 heures au 1er janvier 2023. Mais aussi la revalorisation du régime indemnitaire et la mise en place du télétravail à raison d’une journée par semaine.

Un nouveau temps de travail au conseil départemental de l’Ariège

Le conseil départemental a souhaité éviter tous les changements qui peuvent l’être. Il a convenu de maintenir le nombre de jours d’absence actuels tout en contribuant au coût de la journée de solidarité en capitalisant un temps de travail supplémentaire quotidien permettant de générer des jours de Réduction du temps de travail (RTT).

Les négociations ont conduit à affiner l’application du temps complémentaire aux spécificités de chacun des régimes, fait savoir le Département. Pour exemple :

– Les agents relevant du régime horaires variables réaliseront en moyenne 16 minutes par jour de plus ;

– Les agents affectés aux centres d’intervention et au parc matériel et travaux 6 minutes de plus.

Les agents qui le peuvent auront aussi une journée de télétravail par semaine.

La revalorisation du régime indemnitaire

« Suite à la crise sanitaire, l’État a souhaité que l’ensemble des fonctionnaires exerçant dans le secteur social et de la santé perçoivent une prime mensuelle de 183 euros net par mois. Cette mesure introduisait une grande disparité et injustice entre agents, alors même que tous contribuent à la mission de service public qui leur est confiée. Afin de valoriser l’investissement de tous de façon plus juste, Christine Téqui a souhaité que l’augmentation du régime indemnitaire s’applique à tous », fait savoir le conseil départemental.

Un encouragement pour réduire la consommation d’énergie

« À l’heure où le conseil départemental rénove pas à pas l’ensemble de ses bâtiments mais aussi dans un contexte de crise énergétique, Christine Téqui souhaite inciter l’ensemble des agents à diminuer leur consommation d’énergie », indique le Département. Il a donc été proposé à l’assemblée délibérante de mettre en place une prime éco-responsable qui sera versée en fonction des économies réalisées par bâtiment sur l’année. Ce projet expérimental est fixé pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.