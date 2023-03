Retraites. Deux lignes électriques coupées entre l’Occitanie, l’Espagne et l’Andorre

Des manifestants hostiles à la réforme des retraites ont coupé deux lignes à haute tension entre l’Occitanie et l’Espagne jeudi 16 mars.

Des manifestants hostiles à la réforme des retraites ont coupé deux lignes à haute tension entre l’Occitanie et l’Espagne jeudi 16 mars. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Miguel Á. Padriñán – Pexels

La mobilisation contre la réforme des retraites à des conséquences en dehors des frontières françaises. Des grévistes du secteur de l’électricité, du gaz et des transports opposés à la réforme des retraites ont coupé deux lignes électriques qui passent par l’Occitanie et relient la France à l’Espagne et à l’Andorre. Cela s’est produit au cours d’une action menée jeudi 16 mars au niveau d’un poste source du Réseau de transport électrique (RTE) situé à Pragnères dans les Hautes-Pyrénées.

L’entraide énergétique perturbée entre la France et l’Espagne

Les lignes coupées sont deux lignes à haute tension de 225 000 et 400 000 volts. Leur coupure a eu pour effet d’empêcher toute entraide énergétique entre la France et son voisin espagnol. Le réseau électrique a pu être remis en service dans l’après-midi du même jour.

Il convient de noter que cette opération s’est mise en place avant l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne pour faire passer le projet de réforme des retraites sans le vote de l’Assemblée nationale. La Première ministre y a eu recours par crainte de ne pas obtenir un nombre suffisant de votes. Le texte est ainsi automatiquement adopté sauf si une motion de censure est validée par les députés.