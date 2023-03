Pollution : la qualité de l’air est “mauvaise” dans presque toute l’Occitanie

L’indice de qualité de l’air est “mauvais” ce vendredi 3 mars dans la quasi-totalité des départements de la région à cause de la pollution, selon les informations rapportées par l’agence chargée de sa surveillance Atmo Occitanie. Cette situation est due à une trop forte concentration de particules fines dans l’air. Elle devrait s’améliorer demain.

La qualité de l’air est mauvaise dans 9 départements sur 13 de l’Occitanie ce vendredi 3 mars à cause de la pollution, notamment liée au trafic. CC shilin wang – pixabay

Alerte rouge. Ce vendredi 3 mars, l’indice de qualité de l’air est “mauvais” dans la quasi-totalité de la région, selon les prévisions de l’agence chargée de sa surveillance Atmo Occitanie. Neuf départements sur treizz sont classés au niveau “quatre” sur une échelle d’alerte allant de “un”, soit une “bonne qualité de l’air”, à six, “extrêmement mauvaise”. En cause ? De fortes « concentrations en particules fines », notamment liées aux systèmes de chauffage au bois, aux épandages agricoles et au trafic routier, précise Atmo Occitanie.

Les territoires concernés aujourd’hui sont la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Lot, l’Aveyron, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l’Aude et l’Hérault. Les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, le Gard et la Lozère sont, eux, classés au niveau “trois”, sur l’échelle d’Atmo Occitanie. La qualité de l’air y est “dégradée” pour le reste de la journée.

La qualité de l’air s’améliorera ce samedi en Occitanie

Dans les territoires d’Occitanie où la qualité de l’air est “mauvaise”, il est conseillé de réduire les activités physiques en extérieur, en cas de toux, maux de gorge ou de douleurs au niveau des yeux. De même, les habitants doivent éviter les zones à proximité des grands axes routiers pour faire du sport ou réaliser une balade, par exemple. L’objectif est de se protéger des effets néfastes de la pollution sur la santé.

La situation devrait s’améliorer demain, samedi 4 mars, dans la majorité des départements de l’Occitanie. L’indice de qualité de l’air sera “moyen” (niveau deux) en Lozère, et “dégradé” sur le reste de la région. « Dans les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu “dégradé”, pour les personnes sensibles : envisagez de réduire les activités intenses en plain air en cas de symptômes », termine Atmo Occitanie.