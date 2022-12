Où prendre un bain du Nouvel an en Occitanie ?

Pour que janvier rime avec “premier bain de l’année”, le Journal Toulousain vous propose une sélection de stations balnéaires qui organisent le traditionnel bain du Nouvel an en Occitanie. Argelès-sur-Mer, Gruissan, Frontignan, Grau-du-Roi… Qui aura le courage de se jeter à l’eau ?

Un bain du Nouvel an dans les Pyrénées-Orientales

Parmi les communes qui organisent un bain du Nouvel an ce dimanche 1er janvier dans les Pyrénées-Orientales se trouve Argelès-sur-Mer. La Ville vous invite à customiser votre plus beau maillot de bain, ou, pour les plus frileux, votre plus belle combinaison de plongée, avant de vous aventurer dans l’eau fraîche de la Méditerranée. En guise de récompense, vous recevrez un diplôme qui attestera de votre premier exploit de l’année 2023. Et la municipalité vous offrira une collation.

Vous pouvez aussi venir déguisés à Port-Barcarès pour fêter avec d’autres courageux le passage à la nouvelle année. Après un décompte, un speaker vous donnera le top départ de la courte course en direction de la mer. De quoi passer un moment inoubliable en famille ou entre amis qui vous permettra de commencer l’année en beauté.

Infos pratiques : Bain du Nouvel an à Argelès-sur-mer, dimanche 1er janvier à 11h sur la plage centrale, au niveau du poste de secours numéro 4. À Port-Barcarès, dimanche 1er janvier à 11h, au niveau du poste de secours numéro 7.

Faites le grand saut dans l’Aude

Avis à tous ceux qui ont célébré le Nouvel an dans l’Aude et souhaitent se rafraîchir un peu les idées. La station balnéaire de Port-la-Nouvelle organise cette année encore l‘événement “Les Givrés du Nouvel an”. Rendez-vous est donné dans la matinée du 1er janvier sur le parking du Casino pour prendre ensemble la direction de la plage et se jeter à l’eau. Ici aussi, la Ville promet des “surprises” pour les plus courageux.

Un petit cadeau sera également offert à tous ceux qui osent le grand saut à Gruissan ce dimanche 1er janvier. L’objectif de la Ville est de rassembler le maximum de personnes tout au long de la journée. Et pour vous donner envie d’y assister, du café et du vin chaud seront offerts aux participants comme à leurs accompagnants. Vous pourrez également vous restaurer auprès des food trucks spécialement présents pour l’occasion.

Infos pratiques : Bain du Nouvel an à Port-la-Nouvelle, dimanche 1er janvier à 11h sur la place Paul Valéry. À Gruissan, dimanche 1er janvier à 10h45 au niveau du poste de secours numéro 1 de la plage des Chalets.

Des bains plus tardifs dans l’Hérault et le Gard

Dans la partie Est des côtes de l’Occitanie, les bains du Nouvel an se font de manière un peu plus tardive. Si le village naturiste du Cap d’Agde organise la 33ème édition du “dernier bain de l’année” ce samedi 31 décembre à 12h30 sur la plage de Port Nature, la commune de Frontignan donnera le top départ du “premier bain de l’année” deux semaines plus tard, le dimanche 8 janvier prochain sur la plage des Mouettes. Les courageux participants qui se jetteront à l’eau recevront un diplôme et pourront se réchauffer en musique avec des boissons chaudes.

Le Rotary Club de la Baie d’Aigues-Mortes organise également le traditionnel bain du Nouvel an le dimanche 8 janvier sur la plage de la rive gauche du Grau-du-Roi, dans le Gard. La championne de planche à voile Nadine Poncept est la marraine de cette huitième édition du “Grau bain”. Elle assurera un échauffement en musique avant que vous alliez vous baigner. Et présentera également son projet de rejoindre la Corse en kitesurf au printemps prochain pour sensibiliser à la lutte contre les violences conjugales. En parallèle, la Ville organise un concours de déguisements et une exposition de voitures anciennes.

Infos pratiques : Bain du Nouvel an à Frontignan, dimanche 8 janvier à 11h sur la plage des Mouettes. Au Grau-du-Roi, dimanche 8 janvier à 10h, place Léon Constantin.