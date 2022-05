Occitanie : un job dating pour recruter 550 conducteurs de bus liO

La Région Occitanie organise un job dating dans la matinée du jeudi 2 juin à la Maison de l’Orientation de Bellefontaine, à Toulouse, dans l’optique de recruter 550 conducteurs de bus scolaires liO sur tout le territoire régional.

Dans le cadre de son Pacte pour l’embauche, la Région Occitanie-Midi-Pyrénées organise une session de job dating à Toulouse. L’objectif de cette opération, nommée “Un emploi en bas de chez moi”, est de recruter 550 conducteurs et conductrices de bus scolaires liO.

Déroulé de la matinée de job dating

Cet événement aura lieu dans les locaux de la Maison de l’Orientation de Bellefontaine, à Toulouse, ce jeudi 2 juin de 9h20 à 12h. La matinée débutera avec un temps d’information sur les métiers du transport et sur les postes à pourvoir dans toute la région Occitanie.

Les échanges seront suivis d’entretiens de recrutement avec cinq entreprises du secteur, qui viendront spécialement pour présenter les opportunités d’embauche et de formation : Autocars Chauchard, Negoti EPTR Mobilités, Transdev Occitanie OUEST, Verbus et GEIQ Transports Occitanie.

Quels critères pour devenir conducteur de bus ?

Les 550 postes de conducteurs de bus scolaires à pourvoir dans la région Occitanie sont accessibles à toute personne âgée de plus de 21 ans, disposant du permis D (transport de voyageurs). Pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi qui disposent du permis B, la Région affirme pouvoir financer « à 100 % » la formation obligatoire pour obtenir le permis D.

Favoriser l’insertion professionnelle dans les métiers en tension en Occitanie

Cette journée de recrutement est organisée dans le cadre du “Pacte pour l’embauche” lancé au mois de mars dernier par la Région. Celui-ci mobilise 15 millions d’euros autour de « 40 solutions concrètes pour lever les freins à l’emploi, notamment dans les métiers en tension (BTP, sanitaire et social, restauration, transport…). Le pacte s’adresse aussi bien aux entreprises qui peinent à recruter, qu’aux demandeurs d’emploi, aux jeunes ou encore aux salariés en reconversion », explique la Région, dont l’objectif principal reste de faciliter l’insertion professionnelle des publics issus des quartiers prioritaires.

« Même si la crise sanitaire a été suivie d’une bonne reprise des activités économiques en Occitanie, le taux de chômage reste trop élevé, en particulier dans les quartiers prioritaires où notre jeunesse rencontre de nombreux freins à l’emploi. C’est pourquoi, à travers le Pacte pour l’embauche, la Région et ses partenaires s’engagent à soutenir les entreprises dans leurs projets de recrutement et à accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi », a ajouté Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.