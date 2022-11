Occitanie. Un acteur de la transition énergétique recrute 130 personnes

Le groupe Spie annonce qu’il recrute 130 personnes en Occitanie au quatrième trimestre 2022 après avoir dépassé ses objectifs annuels.

« Spie prévoit de recruter 850 CDI ou CDD au 4ème trimestre 2022, partout en France, dont 130 en Occitanie », annonce le groupe dans un communiqué. Ces recrutements s’expliquent car les objectifs de l’année 2022 ont déjà été atteints.

Objectif annuel de 600 recrutements en Occitanie en 2022

« Pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique, numérique et industrielle, les filiales de Spie en France ont déjà réalisé à fin septembre l’objectif annuel de recrutement fixé à 3 600 collaboratrices et collaborateurs, dont 600 alternant.es (520 en Occitanie, dont 100 alternant.es) », précise le groupe.

Dans un secteur porté par les défis liés à la création d’une économie bas-carbone, ce niveau élevé de recrutement sera poursuivi en 2023. Le groupe compte déjà 19 000 collaborateurs en France, et 48 000 dans le monde. Il a réalisé un chiffre d’affaires proche de sept milliards d’euros en 2021.

Des postes principalement en CDI à plein temps

Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d’étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS.

À noter que parmi les postes ouvertes dans le reste du pays, 130 recrutements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 100 en Île-de-France dans les Pays de la Loire, 80 en Normandie, 70 en Nouvelle-Aquitaine, 60 dans le Grand Est et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 30 dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Centre-Val de Loire.