Occitanie : 95 % de l’électricité produite est décarbonée

Selon le dernier bilan du Réseau de transport d’électricité (RTE) Sud-Ouest, portant sur la production et la consommation d’électricité dans la région Occitanie en 2021, 95 % de l’énergie est produite par des sources décarbonées.

Selon RTE Sud-Ouest, l’écrasante majorité de l’élécritié produite en Occitanie en 2021 est issus de sources décarbonées, comme le solaire CC by Carl-Attard – Pixnio

La production d’électricité dans la région Occitanie est à plus de 95 % assurée par des sources décarbonées, selon le Réseau de transport d’électricité (RTE) du Sud-Ouest dans son dernier bilan portant sur l’année 2021. Autrement dit, la grande majorité des ressources dans lesquelles l’énergie est puisée n’émet pas de gaz à effet de serre. Ceci est notamment dû à « un développement record de l’énergie solaire », assure l’entreprise. Au total, le parc de production d’énergie solaire représente aujourd’hui 2 623 mégawattheures (MW) sur le territoire régional, soit une progression de 21 % par rapport à 2020, et de 30 % par rapport à 2019.

Les énergies renouvelables en Occitanie

Le parc d’énergies renouvelables (EnR) occitan reste le deuxième plus grand de France. Il s’est encore agrandi de 2,7 % en 2021 (soit 255 MW annuels supplémentaires).

Les EnR représentent aujourd’hui 76,8% du parc de production régional. Elles couvrent à elles seules près de la moitié de la consommation en Occitanie. Alors qu’à l’échelle nationale, les énergies renouvelables n’assurent que 25 % des besoins des Français selon RTE Sud-Ouest.

Consommation d’électricité en hausse en 2021

La consommation d’électricité a légèrement augmenté en 2021 par rapport à 2020 (+ 1,3 %). Cette hausse est liée à la reprise économique, suite aux confinements successifs. La consommation du secteur industriel, par exemple, a augmenté de 4,7 % par rapport à 2020.

Toutefois, les habitants ne consomment toujours pas autant d’électricité qu’à la période d’avant-crise sanitaire (- 1,4 % par rapport à 2019).

Recul de la production d’électricité en Occitanie

Avec 32,7 terawattheures (TWh), la production d’électricité d’Occitanie a globalement diminué de 6,6 % par rapport à 2020. « Cette baisse s’explique par des conditions météorologiques défavorables pour l’hydraulique (qui diminue de 10 % en 2021) et une faible disponibilité du parc de production nucléaire en fin d’année 2021 (- 8,7 % en 2021, notamment à cause des arrêts exceptionnels des réacteurs de Golfech à partir de mai et jusqu’à mi-décembre) », explique RTE Sud-Ouest.