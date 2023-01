Neige : circulation difficile dans plusieurs départements d’Occitanie

La neige entraîne des difficultés de circulation dans plusieurs départements d’Occitanie ce lundi 16 janvier. Elle tombe en quantité et à basse altitude.

La neige tombe dès 600 à 800 m au sud du Massif Central et de 1000 à 1200 m sur les Pyrénées CC Patrick Nouhailler’s

La neige est de retour en ce début de semaine et pas seulement sur les hauteurs. En effet, elle « tombe en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs » ce lundi 16 janvier, indique Météo France. Ainsi, il faut s’attendre à des flocons dès 600 à 800 m au sud du Massif Central, plus précisément de l’Aveyron au Cantal, et de 1000 à 1200 m sur les Pyrénées.

Plusieurs départements d’Occitanie sont donc concernés par ces abondantes chutes de neige. C’est notamment le cas de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de la Lozère, de la Haute-Garonne ou encore des Pyrénées-Orientales. La neige entraîne quelques difficultés de circulation dans ces territoires. Prudence donc avant de prendre la route aujourd’hui.

Les départements d’Occitanie où la circulation est très difficile

L’Aveyron est particulièrement concerné par ces difficultés. La neige tombe en effet dès 700 m d’altitude. « Les conditions de circulation demeurent délicates sur les routes de l’Aveyron », informe le Département. La RD 219 est fermée entre la station de ski de Brameloup et Aubrac et la circulation est difficile sur l’A75. Attention également en Haute-Garonne. Le trafic est difficile pour accéder, entre autres, à la station Bourg-d’Oueil.

ROUTES | Les conditions de circulation demeurent délicates sur les routes de l'Aveyron.

❄ Les chutes de neige de la nuit se poursuivent au-dessus de 700m d’altitude sur l’ensemble du département.

🔷 Les équipes interviennent en continu sur le réseau principal et secondaire. — Département Aveyron (@dept_aveyron) January 16, 2023

Difficile aussi de rouler dans l’Ariège à cause de la neige, notamment au col de Tourmalet ou encore au Prat d’Albis. Les Hautes-Pyrénées n’échappent pas à ces perturbations. La circulation est compliquée entre Barèges et Tournaboup ou encore sur la D 173 près du tunnel. En Lozère, la neige rend le trafic difficile sur l’A75, mais également sur la D 908 entre Luc et Langogne.

Les pneus neige obligatoires dans la plupart de ces départements

Au sein des autres départements d’Occitanie où la neige est tombée, la circulation est légèrement moins difficile. Elle reste toutefois délicate dans les Pyrénées-Orientales ce lundi matin, notamment sur la N 320 et la D 118.

Pour rappel, les équipements hiver sont obligatoires dans plusieurs départements d’Occitanie situés en zone montagneuse. Cela concerne notamment la Lozère, les Hautes-Pyrénées, l’Aveyron, le Tarn ou l’Aude.