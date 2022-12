Bouclier tarifaire : Carole Delga appelle l’État à soutenir les boulangers

La présidente de la région Occitanie Carole Delga considère que les boulangers doivent pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire dans un contexte de flambée du prix de l’énergie.

Carole Delga estime que les boulangers doivent bénéficier du bouclier tarifaire. Photo d’illustration. ©Twitter Carole Delga

Face à l’inflation qui touche le pays, avec l’augmentation du coût des matières premières comme de l’énergie, plusieurs corps professionnels font appel au gouvernement. L’un d’eux vient d’avoir un soutien conséquent.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga (PS) vient de lancer un appel à l’État. Elle note « que les mesures de l’État ne prennent pas en compte la situation des artisans boulangers et pâtissiers exclus du bouclier tarifaire », indique la collectivité, lundi 5 décembre.

« Alors que les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette française viennent de faire leur entrée au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco, nos 35 000 artisans boulangers et pâtissiers, dont 3 300 en Occitanie, sont en grave péril », écrit la présidente du conseil régional.

Les boulangers en concurrence avec les grandes surfaces aidée de l’État

« L’explosion des prix de l’énergie a un impact particulièrement lourd pour la profession, dont l’activité repose pleinement sur l’usage des fours à pain et des chambres froides », explique Carole Delga qui note aussi la hausse du prix de la farine et des œufs. « La situation est d’autant plus dure, qu’ils font face à la concurrence des grandes surfaces, qui bénéficient de l’aide de l’État et, pour certaines, cassent le prix de la baguette. »

« Les artisans boulangers ne peuvent prétendre qu’à l’amortisseur d’électricité. Mais ils sont exclus du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement qui limite la hausse des prix de l’énergie à 15%, puisque la puissance de leur compteur électrique excède le plafond des 36 kilovoltampères fixé par l’État », selon l’élue.

Elle a interpellé la Première ministre à ce sujet et demande que « le bouclier tarifaire leur (soit) appliqué sans condition, ni restriction de consommation ou de puissance. »