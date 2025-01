Trafic fluide à Toulouse ce jeudi matin : aucun bouchon signalé à 7h

Ce jeudi 9 janvier, la circulation est agréablement fluide à 7h, sans bouchons ni ralentissements à signaler à Toulouse. Cependant, cette situation peut changer à tout moment, c’est pourquoi Le Journal Toulousain suit le trafic en direct.

Aucun bouchon n’est en cours sur les routes de Toulouse à 7h ce jeudi matin. (Photo d’illustration) © Gala Jacquin

La semaine se poursuit et comme tous les jours, les Toulousains sont attendus au travail. Alors ce jeudi 9 janvier, ils doivent à nouveau faire face aux bouchons et autres perturbations de la circulation sur les routes de Toulouse. Mais pour une fois, les plus matinaux d’entre vous ont un peu de chance. En effet, à 7h, il n’y a rien à signaler. Pour autant, Le Journal Toulousain suit l’évolution des conditions de circulation durant l’heure de pointe en direct avec Bison Futé.

8h20 : un autre accident sur le périphérique

Si la situation reste correcte sur les routes de Toulouse, un autre accident vient perturber la circulation sur le périphérique. Vers 8h20, le premier est toujours en cours sur l’A64 où 4 véhicules légers sont désormais impliqués. Et un second vient de se produire, mais sur le périphérique cette fois-ci. Deux voitures sont concernées et bloquent le trafic sur la voie de gauche de la rocade intérieure au niveau de la sortie 27 La Cépière.

7h30 : un accident perturbe la circulation sur l’A64

Progressivement, les routes se chargent ce jeudi matin. Vers 7h30, Bison Futé signale d’ailleurs un accident sur l’A64 à hauteur de Roques, qui risque d’aggraver les ralentissements déjà en cours dans le secteur. En attendant, faisons le point sur les perturbations en cours sur l’agglomération :

N124 de Léguevin à Colomiers : 3,5 kilomètres de bouchons ;

A64 de Muret à Portet-sur-Garonne : 6 kilomètres de ralentissements ;

A620 de Montaudran à Empalot : 2,8 kilomètres de bouchons ;

A61 de Balma à Montaudran : 2,5 kilomètres de ralentissements ;

A62/A620 de Croix Daurade aux Minimes : 5 kilomètres de ralentissements.

7h20 : la situation se tend sur l’A64 et la N124

Finalement, vous n’échapperez pas aux éternelles perturbations de la circulation sur l’agglomération toulousaine. En effet, vers 7h20, la circulation se dégrade subitement sur deux axes routiers de la ville : la N124 entre Léguevin et Colomiers et l’A64 entre Muret et Toulouse. Les automobilistes y sont désormais coincés dans des bouchons sur plus d’un kilomètre sur la nationale, et dans des ralentissements s’étendant sur plus de 6 kilomètres sur l’autoroute au Sud de l’agglomération.

7h : aucun bouchon à Toulouse ce jeudi matin

Le direct commence et pourtant, la circulation est particulièrement calme ce jeudi matin à Toulouse : aucun bouchon n’a été signalé pour le moment. En effet, en comparant au trafic habituel, certains devraient déjà être bloqués dans des embouteillages notamment sur la N124 ou l’A64, mais pour l’instant, ça roule sans problème sur les routes de l’agglomération. Affaire à suivre…