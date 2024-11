[Les plus beaux villages de France] Entrevaux, la cité fortifiée aux confins du Verdon

Le Journal Toulousain vous invite à découvrir les plus beaux villages de France ; aujourd’hui, cap sur Entrevaux, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Aux confins du Verdon, la cité fortifiée d’Entrevaux est une pépite à découvrir. ©Allard One/Shutterstock.

La cité médiévale d’Entrevaux, est classée parmi les 116 plus beaux villages de France depuis 2023. De passage en Provence-Alpes-Côte d’Azur, arrêtez-vous dans ce village fortifié au charme inégalable. Quant à la citadelle, elle se mérite mais n’est pas imprenable ! Une vue à couper le souffle vous attend.

Prendre un peu de hauteur à Entrevaux

À peine arrivé, on est déjà dans l’ambiance : deux magnifiques tours épaulent la porte royale à l’entrée du village. Traversez le pont qui enjambe le Var et laissez-vous happer par les ruelles étroites et figées dans le temps, les maisons hautes et jolies échoppes. Entrevaux est avant tout une cité où il fait bon flâner en imaginant la vie à l’époque médiévale. Le long des fortifications, empruntez le chemin de ronde, vous y découvrirez plusieurs expositions sur l’histoire de la cité.

Mais impossible de la lâcher du regard… Cette citadelle, perchée à 156 mètres au-dessus du village, vous appelle ! Gravissez donc les 156 mètres de dénivelé en une demi-heure pour visiter les secrets du fort. Cachots, donjon, souterrains et autres reliques médiévales : vous êtes transporté dans le passé ! La vue est particulièrement inoubliable : un panorama à 360 degrés sur la cité médiévale et ses alentours. Vous ne comprendrez qu’une fois tout là-haut d’où vient le nom de la cité, qui signifie “entre les vallées”.

Informations pratiques : Citadelle et musée de la poudrière,

Tarifs : 3 euros/enfant, 6 euros/adultes. Ouvert toute l’année.

Une cathédrale surprenante

Notre-Dame de l’Assomption est une cathédrale qui date du XVIIe siècle. Intégrée aux remparts, elle reste discrète de l’extérieur, mais vous apprécierez son clocher crénelé et ses puissants contreforts. Ne manquez surtout pas d’en pousser les portes. À l’intérieur, l’architecture gothique se mêle à une décoration baroque surprenante : statues, tableaux ou encore bustes reliquaires…

Infos pratiques : Cathédrale d’Entrevaux en accès libre toute l’année.

Plus d’infos pour préparer votre visite d’Entrevaux sur le site dédié.