A69 : le rassemblement à Saix interdit par la préfecture du Tarn

La préfecture du Tarn interdit les rassemblements contre l’autoroute A69 à Saïx du 28 au 29 août, invoquant des risques de violences.

Mis à jour le 28/08/2024 à 16h05

© Collectif DyF / Shutterstock.com

La préfecture du Tarn a annoncé l’interdiction de toute manifestation contre le chantier de l’autoroute A69 sur la commune de Saïx, du mercredi 28 août à midi au jeudi 29 août à la même heure. Cette décision est prise par Sébastien Simoes, secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le Tarn, afin de « à garantir la sécurité des personnes et des biens ». Toute infraction à cette interdiction de manifestation peut être sanctionnée d’une peine allant jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Un rassemblement contre l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres est organisé par des opposants à partir de ce mercredi 28 août sur la commune de Saix. Ce rendez-vous précède la reprise légale des coupes d’arbres prévues à partir du 1ᵉʳ septembre pour permettre la construction de l’autoroute.

Plusieurs arrêtés contre les rassemblements autour de l’A69

« Un rassemblement est en effet annoncé ce mercredi 28 août par les opposants à l’autoroute A69. Il n’a toutefois fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture et il est soutenu par des mouvements connus pour leurs actions violentes », écrit la préfecture du Tarn dans un communiqué. « Les dernières manifestations déclarées et non déclarées sur la voie publique ont en effet donné lieu à de nombreuses scènes de violences avec des incendies d’entreprises et d’engins de chantier. »

En réponse à ces incidents, la préfecture a émis plusieurs arrêtés interdisant, jusqu’au mercredi 04 septembre à 22 heures, le port et le transport d’armes et objets pouvant constituer une arme par destination, ainsi que l’achat, la vente, le transport, la détention et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’acide, d’aérosols et de matériaux combustibles sur les 17 communes du tracé de l’A69. De plus, le survol par des drones est interdit sur l’ensemble du tracé de l’autoroute, à l’exception des aéronefs de la gendarmerie, équipés de caméras pour capter, enregistrer et transmettre des images.

Malgré l’interdiction de la préfecture du Tarn, les organisateurs précisent que le rassemblement est maintenu à la Calarbre. De plus, un autre rendez-vous contre l’A69 est déjà prévu à Toulouse, près du palais de justice, le samedi 31 août à 16 heures.