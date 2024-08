Toulouse : la délocalisation de l’usine de Latécoère à Montredon commence

Le groupe Latécoère commence le déménagement des activités actuelles de son usine du Nord-Est de Toulouse vers la Tchéquie, en Europe de l’Est, un pays où la main d’œuvre est moins coûteuse. Mais de nouvelles activités sont en cours d’implantation sur le site toulousain.

À Toulouse, l’activité de l’usine du groupe Latécoère va être délocalisée à l’étranger. © Arnaud Spani

La nouvelle avait été annoncée en janvier 2023 lors d’un comité social et économique. Elle devient désormais une réalité. La direction du groupe Latécoère, spécialisé dans la fourniture d’équipements aéronautiques, avait annoncé que les activités de l’usine de Montredon, située dans le Nord-Est de Toulouse, vont être délocalisées à l’étranger, en Tchéquie. Une centaine de personnes y travaille.

Depuis le lundi 26 août, des machines commencent à être transférées vers ce pays d’Europe de l’Est, où l’entreprise compte son plus grand site d’usinage. L’ensemble du matériel sera déplacé sur une période d’un an. La chaîne de production cessera ainsi de fabriquer des pièces pour les portes d’avion.

Vingt salariés dans l’incertitude avec le déménagement

Cette décision suscite de vives réactions, notamment de la part des Écologistes de Toulouse. « Après des mois d’incertitude et d’alerte de la part des salariés et de leurs représentants, la direction de Latécoère a officiellement acté la délocalisation de son antenne de Toulouse en République Tchèque. Cette décision, qui concerne 20 emplois, plonge une nouvelle fois des familles toulousaines dans l’incertitude et menace l’emploi local », écrivent-ils dans un communiqué mercredi 28 août. Mais il ne devrait pas y avoir de licenciement sec.

« La décision de transférer ces activités dans un pays où les conditions de travail sont souvent bien moins protectrices pour les salariés s’inscrit dans une logique purement financière, dictée par des objectifs de rentabilité immédiate, au détriment des valeurs humaines et environnementales », écrivent aussi Les Écologistes. Ces derniers s’inquiètent également pour l’argent public dont a pu bénéficier l’entreprise.

« Aucune perspective de développement offensif »

« L’entreprise fondée par Pierre-Georges Latécoère est un symbole de l’aéronautique toulousaine et un fleuron de l’industrie française », avait rappelé Carole Delga, présidente de la région Occitanie, après l’annonce du déménagement de l’entreprise, en février 2023. « Or, depuis l’arrivée de nouveaux actionnaires en 2019, aucune perspective de développement offensif des sites en Occitanie n’est donnée, en dépit des aides publiques importantes qui ont été attribuées par l’État et l’Union européenne. Cela va à l’encontre de la politique de souveraineté industrielle que doit bâtir notre pays et que je défends à la tête de la Région Occitanie et de Régions de France. »

« Des nouvelles activités sur le site » de Latécoère au Nord-Est de Toulouse

Depuis l’annonce du départ des opérations actuelles, un nouvel avenir a pu être dessiné pour cette usine de Toulouse. Une reconversion est donc en cours et des activités de services, toujours opérés par Latécoère, y prennent place.

« Nous avons des nouvelles activités sur le site », explique le groupe Latécoère. « L’usine n’est pas délocalisée. L’activité d’usinage est stoppée, mais Latecoere est bien déterminé à capitaliser sur ce site moderne. Nous allons y rassembler des activités actuellement disséminées sur le bassin toulousain (Colomiers et Labège). » Parmi elles, un centre d’essais des portes, des ateliers de prototypes Recherche et Technologie et de développement industriel, ou encore un centre de développement composite.