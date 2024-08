Quels sont les nouveaux aménagements prévus dans les quartiers Rangueil et Pech-David

Rénovation du skatepark de Rangueil, amélioration de liaison piétonne… Voici les projets, issus du programme de budget participatif de la Ville de Toulouse “Mes idées pour mon quartier”, qui viendront enrichir le cadre de vie des habitants de Rangueil, Sauzelong, Jules-Julien, Pech-David et Pouvourville.

Les quartiers de Rangueil et Pech-David vont subir quelques réaménagements. ©Spech-shutterstock

Dans le cadre du dispositif “Mes idées pour mon quartier“, les habitants de la Ville rose ont eu la possibilité de déposer des projets d’amélioration de leur cadre de vie, et de voter pour. Ainsi, 1 350 propositions ont émergé et 114 ont été retenues après avoir recueilli plus de 22 500 votes au total. Dans les quartiers Rangueil, Sauzelong, Jules-Julien, Pech-David et Pouvourville, trois projets vont ainsi être concrétisés, d’ici deux ans, après validation des services techniques de la Mairie de Toulouse.

Rénovation du skatepark de Rangueil

Situé au 14 rue Claude Forbin, le skatepark de Rangueil est très fréquenté par les riders. Accessible facilement depuis le métro, il a l’avantage de présenter de grandes rampes sur une superficie de près de 1 000 m². Il est également l’un des mieux équipés de Toulouse : une demi-pyramide surmontée d’un curb, un plan incliné, une funbox avec table de saut surmontée d’un rail sur le plat et la descente, séparée d’une demi-pyramide par un curb 3/3 (ledge), un quarter et une barre de slide. Mais, « avec le temps et l’utilisation accrue, les rampes sont dégradées, cela augmente le risque de blessures », note Maxence, un usager assidu. En effet, certaines sont devenues glissantes, d’autres rebondissent et les coins sont coupants.

Alors, au nom de son groupe de skateurs, et de tous les riders amateurs de “tricks”, de Rangueil, Maxence propose, dans le cadre du budget participatif “Mes idées pour mon quartier“, de rénover l’intégralité du skatepark, voire de rajouter des modules. Une requête validée par la Mairie, qui reconnaît « le très mauvais état » de la structure. La collectivité consacrera ainsi 150 000 euros à sa restauration.

Amélioration de la desserte piétonne vers Pech-David

Pour rallier la base de loisirs de Pech-David depuis la station “Rangueil” du téléphérique, il existe un petit chemin… mais encore faut-il le connaître. « Il n’est pas du tout indiqué et il est compliqué », constate Olivier, un habitant de Toulouse, « il faut vraiment bien connaître l’endroit pour savoir comment s’y rendre à pied ou à vélo ». Pourtant, nombreux sont les Toulousains à vouloir se rendre sur les hauteurs de Pech-David en prenant les transports en commun, et donc Téléo. Dans le cadre de “Mes idées pour mon quartier“, Olivier demande donc à réaliser de nouveaux cheminements clairs, prenant en compte piétons et cyclistes, depuis la station “Rangueil” jusqu’à la base de loisirs. Une proposition plébiscitée par 299 Toulousains, qui ont voté pour ce projet sur la plateforme “Je participe”.

La Mairie, réceptive à cette idée, flèchera 250 000 € du budget participatif pour améliorer la desserte piétonne. Cependant, elle précise qu’il ne sera possible de réaliser que 200 mètres de cheminement avec le montant maximal fixé par proposition retenue.

Abris pour la faune

Des abris pour chauve-souris devraient être installés (image d’illustration) ©Frans Blok-shutterstock

Comme dans tous les quartiers de Toulouse, la lutte contre la prolifération des moustiques est désormais une préoccupation importante. Si certains ont demandé, au travers de l’opération “Mes idées pour mon quartier”, l’installation de pièges dans leur rue, d’autres préfèrent la manière naturelle, comme cette habitante du quartier de Rangueil qui propose l’installation d’abris à chauve-souris, à oiseaux et à insectes. Cela permettrait de « recréer une chaîne alimentaire urbaine qui aura pour avantage entre autres de diminuer la présence des moustiques », mais aussi de favoriser la biodiversité.

Un accord de principe a été formulé par le pôle “animal dans la ville” de la Mairie, mais il faudra d’abord mener une étude pour définir le type d’équipement le plus adapté, le nombre à prévoir et leur emplacement. La collectivité y consacrera 10 000 euros.