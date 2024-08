Cali, Nolwenn Leroy, Ben L’Oncle Soul… les artistes du concert en hommage à Claude Nougaro

La place du Capitole de Toulouse vibrera au son des chansons de Claude Nougaro à l’occasion d’un concert en hommage à l’artiste organisé le dimanche 8 septembre. Voici les artistes au programme de cette soirée événementielle.

Un dessin de Claude Nougaro va prochainement être vendu aux enchères à Toulouse © Pkobel / Wikimedia Commons

Le 8 septembre prochain, la place du Capitole de Toulouse sera le théâtre d’un événement musical grandiose en hommage à Claude Nougaro, vingt ans après sa disparition. Ce concert symphonique gratuit, organisé par la Mairie de Toulouse, promet d’être le point d’orgue d’une année entière de célébrations dédiées à l’artiste emblématique de la Ville Rose.

« Après le concert place du Capitole à l’occasion de la Coupe du monde de rugby, la Mairie de Toulouse a souhaité offrir aux Toulousains un nouveau concert gratuit exceptionnel au cœur de la ville, en hommage à Claude Nougaro qui avait chanté à ce même endroit », explique la municipalité.

Les artistes sur scène pour le concert en hommage à Claude Nougaro

Dirigé par le talentueux Yvan Cassar, l’Orchestre national du Capitole sera au cœur de cette soirée, accompagné d’un plateau d’artistes de renom venus de toute la France pour célébrer le poète et chanteur. Parmi eux, Bénabar, Cali, Nolwenn Leroy, et Ben L’Oncle Soul apporteront leurs voix à ce vibrant hommage. La scène accueillera également Louis Chédid, Lombre, et Pierre Guénard, tous prêts à interpréter les titres phares de Nougaro.

Le concert s’annonce éclectique, mêlant variété française et influences jazz, reflet de l’œuvre du chanteur disparu. La présence de l’artiste lyrique Natalie Dessay, qui a déjà collaboré avec Yvan Cassar pour un album hommage à Nougaro, promet un moment émouvant, tout comme les performances du guitariste de jazz Louis Winsberg, en duo avec Yvan Cujious, qui assurera aussi la direction artistique de cette soirée.

Les Toulousains auront aussi le plaisir de retrouver sur scène des artistes locaux. Jean-Pierre Mader, Cats On Trees, Art Mengo, Fabian Ordonez, le père des rappeurs BigFlo et Oli, et le duo Mouss et Hakim, interpréteront des classiques du répertoire de Nougaro, notamment le mythique “Nougayork”. Ce sera une soirée unique, à ne pas manquer pour les fans du chanteur.