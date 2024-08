Millau : Yannick Noah en concert pour célébrer les 20 ans du viaduc

Pour célébrer les 20 ans du viaduc de Millau, un programme culturel et sportif exceptionnel se déroulera du 2 au 22 septembre. Entre conférences, projections, spectacles aériens, concerts et performances sportives, l’événement promet de raviver la fascination pour cette prouesse architecturale.

Le viaduc de Millau, en Aveyron. © Richard Semik / Shutterstock.com

À l’occasion des 20 ans du viaduc de Millau, un programme culturel et sportif sera organisé durant 20 jours, du 2 au 22 septembre. Cet événement marquera deux décennies d’une prouesse architecturale et technique qui continue de fasciner.

Une conférence sur la construction du viaduc de Millau

Le vendredi 6 septembre à 18h30, la Compagnie Eiffage du viaduc de Millau organise une conférence au Théâtre de la maison du peuple de Millau. Michel Virlogeux, ingénieur en chef des Ponts et chaussées et concepteur du viaduc, sera entouré des principaux acteurs de cette aventure hors-normes pour retracer l’histoire de cette construction emblématique. La soirée est gratuite et ouverte à tous, sur réservation au 05 65 61 61 61.

Vidéo-mapping et cinéma en plein air au programme

Du 9 au 18 septembre, la façade de l’Hôtel de Tauriac s’illuminera avec la projection du film “Rêve de pont”, une fresque monumentale qui explore l’histoire de Millau et la symbolique du pont. Les projections auront lieu à 20h15 et 21h00. Le 13 septembre, une soirée cinéma en plein air est prévue avec la projection du documentaire “La ligne de l’Ange” de Bertrand Delapierre, précédée d’un pique-nique et d’un concert du duo The MOONWAY.

Yannick Noah en tête d’affiche de l’anniversaire du viaduc de Millau

Le 20 septembre, la Patrouille de France survolera le viaduc entre 11h15 et 11h45, offrant un spectacle aérien aux habitants. Le soir, Yannick Noah se produira à La Maladrerie à partir de 18h30, entouré d’artistes et de DJ locaux pour une soirée musicale.

Une performance sportive pour couronner le programme

Le 22 septembre, la Course Eiffage du viaduc de Millau en Aveyron proposera deux parcours de 12,8 km et 23,7 km, avec la traversée du viaduc exceptionnellement fermée à la circulation. Nathan Paulin, funambule, réalisera une performance spectaculaire en traversant le viaduc sur une slackline à 90 mètres de hauteur. Une rando gravel de 50 km est également prévue pour les amateurs de cyclisme.