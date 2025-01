Lot-et-Garonne : les grands chantiers attendus en 2025

En 2025, le Lot-et-Garonne poursuit sa transformation avec d’importants chantiers dont l’objectif est d’améliorer les infrastructures, renforcer l’attractivité et répondre aux défis écologiques. De l’avenue Jean-Jaurès à Agen à la RN 21, en passant par la LGV ou le musée des Beaux-Arts, voici un tour d’horizon des travaux attendus dans le département cette année.

Plusieurs grands chantiers vont transformer le Lot-et-Garonne en 2025. (Photo d’illustration) © Mentor Beqiri/Shutterstock.com

Après une année 2024 marquée par des avancées notables, le Lot-et-Garonne entame 2025 avec une série de chantiers très attendus dans le département. Ces travaux, répartis sur tout le territoire, ont pour objectif de moderniser les infrastructures tout en respectant des enjeux environnementaux cruciaux.

Le chantier de l’avenue Jean-Jaurès à Agen

À Agen, la transformation de l’avenue Jean-Jaurès arrive à son terme. Lancés à l’automne 2023, les travaux ont profondément modifié l’aspect du quartier. La création de pistes cyclables, la plantation d’espaces verts et la réfection complète des chaussées ont redonné vie à l’avenue. Il reste tout de même quelques travaux, permettant un retour de la circulation en double sens en mars, tandis que la dernière étape, l’aménagement du parvis de l’église Sacré-Cœur, devrait être achevée d’ici août.

Le projet de la LGV Agen-Brax se poursuit en 2025

Le projet de la ligne à grande vitesse reliant Agen à Brax se poursuit en 2025 avec des études prévues tout au long de l’année. Bien que la mise en service soit encore prévue pour une date lointaine, soit en 2032, ce projet avance et contribuera à terme à rapprocher Toulouse et Bordeaux, tout en dynamisant les échanges économiques et touristiques dans le département.

Quid de la RN 21 dans le Lot-et-Garonne ?

La modernisation de la RN 21, entamée en 2023, devrait s’achever cette année sur le tronçon entre Saint-Antoine-de-Ficalba et Monbalen. Les interventions sur cette route, comprenant la construction de giratoires et des travaux d’assainissement, permettront d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. La livraison du chantier est prévue pour le premier semestre 2025.

Villeneuve-sur-Lot fait peau neuve

À Villeneuve-sur-Lot également, deux grands chantiers sont attendus cette année. D’une part, la restauration de l’église Sainte-Catherine, soutenue par la Fondation du Patrimoine. Celle-ci a débuté au printemps 2024 et s’étendra sur plusieurs années. L’église, fermée depuis Pâques 2024, fait l’objet de rénovations essentielles. La première phase, prévue jusqu’en février 2025, porte sur la charpente et la toiture. Ensuite, les façades et baies hautes seront restaurées.

D’autre part, la requalification des allées Georges-Leygues. La Ville souhaite améliorer le cadre de vie et renforcer l’attractivité du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Ainsi, les allées vont se métamorphoser pour accueillir plus de mobilités douces avec l’élargissement des trottoirs et la création de pistes cyclables, tout en réduisant la place des voitures. La Mairie prévoit aussi d’aménager des espaces végétalisés, et de préserver les arbres existants, notamment les lagerstroemias. Les travaux, prévus entre décembre 2023 et fin 2025, se dérouleront en plusieurs étapes, incluant notamment la réfection des réseaux, l’aménagement des espaces publics et la création d’un giratoire pour fluidifier la circulation.

Un grand chantier sur le réseau de chaleur d’Agen

Enfin, l’agglomération d’Agen s’engage dans un projet innovant de réseau de chaleur urbain. Fonctionnant à partir de déchets non recyclables, ce système permettra à terme d’offrir une solution de chauffage respectueuse de l’environnement aux Agenais. Les travaux, déjà bien avancés, devraient donc se terminer d’ici la fin de l’année 2025.