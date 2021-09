Vidéo. Le TFC reste invaincu et leader après son match nul contre Le Havre

A l’issue d’une rencontre très disputée hier soir contre Le Havre, le TFC n’a pu ramener qu’un petit point mais conserve son invincibilité.

Une légère frustration de ne pas avoir engrangé une sixième victoire consécutive. Mais la satisfaction de ne toujours pas avoir connu le goût de la défaite depuis le début de la saison. Le sentiment était mitigé pour les joueurs du TFC qui ont ramené le point du match-nul (1-1) hier soir contre Le Havre, en clôture de la septième journée de Ligue 2.

Van den Boomen encore décisif, Onaiwu encore buteur

Après un début de rencontre plutôt à l’avantage des Violets, c’est comme d’habitude sur corner que le TFC a pris l’avantage à la 34ème minute de jeu. Encore une fois aux manettes, le maestro Branco Van den Boomen trouvait la tête rageuse d’Ado Onaiwu. C’est déjà la sixième passe décisive du néerlandais en sept matchs. Et le troisième but de l’attaquant japonais.

L’égalisation dans la confusion

Après la pause, les Havrais revenaient sur le terrain avec plus d’agressivité et bousculaient les hommes du coach Philippe Montanier. Dans la foulée d’un sauvetage miraculeux du gardien toulousain Maxime Dupé, ils finissaient par égaliser via un magnifique coup-franc de Quentin Cornette. Une action qui faisait suite à un moment de confusion sur la pelouse du Stade Océane avec l’altercation entre un spectateur et un joueur du Havre, finalement expulsé alors qu’il venait d’être remplacé.

Le TFC poursuit sa course en tête

Sans s’être créé pléthore d’occasion, le TFC se sort donc de cette rencontre contre Le Havre avec un bon point qui lui permet de rester en tête du classement de la Ligue 2 avec 17 points pris sur 21 possibles. Un résultat correct à confirmer dès ce samedi 18 septembre avec la réception de Grenoble au Stadium.