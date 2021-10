Le grand jour pour le Toulouse Olympique XIII en finale de Championship

Le Toulouse Olympique XIII joue ce dimanche 10 octobre la finale de Championship contre les Featherstone Rovers. En jeu, une place en Super League.

C’est le grand jour. C’est ce dimanche 10 octobre à 19 heures que le Toulouse Olympique XIII affronte les Anglais des Featherstone Rovers en finale de Championship, le championnat de deuxième division britannique. En jeu, il y a une place en Super League, la première division britannique et le top du rugby à XIII en Europe. En cas de victoire, ce serait la première équipe française à accéder à cette compétition.

Comme l’affirme l’équipe du Toulouse Olympique XIII elle-même, elle est “à 80 minutes d’entrer dans l’histoire”. Le TO XIII a décroché son ticket pour la finale en s’imposant largement face aux Bulldogs de Batley, 51 à 12, en demi-finale. Et avant ça, l’équipe a dominé l’ensemble du championnat et remportant tous ses matches.

La rencontre se déroule au stade Ernest-Wallon à Toulouse. Quelque 8 000 personnes sont attendues pour assister à la rencontre. Elle sera diffusée en direct sur BeIN Sports.

Voici le groupe du Toulouse Olympique XIII qui affrontera les Featherstone Rovers dimanche 10 octobre à 19 heures au stade Ernest-Wallon.