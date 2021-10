Top 14. Le Stade Toulousain inflige une leçon à Castres

Une semaine après avoir chuté face à Lyon, le Stade Toulousain s’est montré impitoyable face au Castres Olympique, battu 41 à 0, samedi 23 octobre en huitième journée du Top 14.

Après avoir connu leur première défaite de la saison la semaine dernière face à Lyon, les Rouge et Noir sont revenu plus remonté que jamais et les Tarnais en ont fait les frais. Le Stade Toulousain a infligé une sévère leçon au Castres Olympique, battu 41 à 0 avec un bonus offensif, samedi 23 octobre en huitième journée du Top 14 au Stade Ernest Wallon.

Les Toulousains ont dominé la rencontre et le ton a été donné dès les premières minutes. Ils ont empoché dix-sept points en dix-sept minutes. Il y a notamment eu un essai de Maxime Médard dès la 2e minute, puis un essai signé Thomas Ramos à la 9e minute un but à la 17e minute… Le derby était plié. Au total, le Stade Toulousain a marqué cinq essais contre le Castres Olympique, car Ntamack (45e) et Mallía (53e, 61e) en ont également marqué.

Après cette rencontre, le double champion de France poursuit son chemin en tête de la compétition à l’approche des tests-matches d’automne qui le priveront de plusieurs joueurs internationaux.