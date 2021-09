TFC. Toulouse affronte le Havre, “une des équipes les plus difficiles à jouer” pour le coach

Le TFC se rend sur la pelouse du Havre lundi 13 septembre pour la septième journée de Ligue 2. L’entraîneur Philippe Montanier estime que “c’est peut-être une des équipes les plus difficiles à jouer” avec une seule défaite cette saison.

À l’occasion de la septième journée de Ligue 2, le TFC se déplace pour affronter Le Havre sur sa pelouse lundi 13 septembre à 20 h 45.

En conférence de presse d’avant-match, le coach Philippe Montanier a estimé qu’avec deux victoires, trois matches nuls et une défaite, Le Havre “est peut-être une des équipes les plus difficiles à jouer. Ils ont perdu un seul match. Mais ils étaient à dix contre le Paris FC qui est en haut du tableau. SI on met cette exception-là, on va dire que personne n’arrive à les battre. C’est vraiment une équipe difficile à manœuvrer. À domicile, leur seul challenge, c’est de faire tomber Toulouse qui est aujourd’hui partiellement en tête, car le Paris FC a un match en retard.”

Avant de rencontre Le Havre, le TFC se sait très attendu

Après ses bons résultats du début de saison, le TFC se sait très attendu. “Je pense que nous allons être l’équipe à battre”, a déclaré l’entraîneur. “Il faut s’attendre à chaque fois à une adversité plus grande. Lorsqu’on supervise les précédents matches d’un adversaire et qu’on les voit jouer contre nous, on se dit ‘mais ce n’est plus la même équipe’. C’est une de nos difficultés. Mais nous sommes capables d’assumer ça.”

💬 "On va être l'équipe à battre !"#HACTFC, 𝙡𝙚 𝙧𝙚𝙥𝙡𝙖𝙮 de la conférence de presse d'avant-match du Coach #Montanier est en ligne 🎥⤵️https://t.co/mPFMDsGr3S pic.twitter.com/xU3g6RCZeM — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 11, 2021

Depuis le début de la saison de Ligue 2, le TFC compte un match nul et cinq victoires consécutives. La dernière, 1 à 0 contre Valencienne le 29 août avant la trêve. Les Violets ont ainsi pris 16 points sur 18 possibles. Ils sont provisoirement premiers du championnat.