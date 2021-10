Pour la Super League, le Toulouse Olympique XIII recrute James Cunningham

En vue de la Super League, le Toulouse Olympique XIII a annoncé le recrutement de James Cunningham. Il s’est engagé auprès du club pour deux ans.

Le Toulouse Olympique XIII a annoncé vendredi 15 octobre en fin de journée le recrutement de James Cunningham, 27 ans, afin de renforcer son effectif. Le joueur s’engage auprès du club pour deux ans. Cette annonce arrive moins d’une semaine après avoir remporté la Championship lui permettant d’accéder à la Super League, le championnat britannique de rugby à XIII.

🚨 𝙉𝙚𝙬 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 ✍ 🇫🇷 James CUNNINGHAM fera partie de l'aventure @SuperLeague du #TOXIII ! 🇬🇧 James CUNNINGHAM signs a two-year deal with Toulouse !#TOgether #WeAreInSuperLeague 🔵⚪https://t.co/vKtHANQjPL — Toulouse Olympique XIII (@TOXIII) October 15, 2021

“Avec ce nouveau chapitre qui s’ouvre pour notre club, nous devons nous renforcer avec des joueurs d’expérience, c’est le cas de James”, à estimé Bernard Sarrazain, le président du TO XIII, dans un communiqué. “À même pas 30 ans, il possède une grande expérience en Super League, et c’est que nous recherchons.”

Il faut dire que le joueur a fait l’essentiel de sa carrière dans le championnat d’élite. James Cunningham commence sa carrière en pro en Super League sous le maillot de Hull FC, le club de sa ville natale, en 2012, alors qu’il n’a que 18 ans. En 2014, il part s’aguerrir en prêt à Londres, alors en Super League, et rejoint définitivement les Broncos l’année suivante.

Comme le note le club olympien, “James devient au fil des matchs un joueur majeur de l’effectif avec plus de 100 rencontres jouées et 32 essais au compteur pour le club de la capitale, qui évolue alors en Championship. Cerise sur le gâteau, le Britannique est un des grands artisans de la remontée de Londres en Super League au terme de la saison 2018 (aux côtés d’un certain Eloi Pelissier), avec notamment 13 essais inscrits.”

En 2020, après cinq saisons passées chez les Broncos, le talonneur tente le pari Toronto qui découvre alors le plus haut niveau Européen. Hélas, la crise sanitaire stoppe prématurément la saison du Wolfpack. Le joueur rebondit en l’année suivante à Huddersfield, et joue une dizaine de rencontres durant la saison.