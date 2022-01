Stade Toulousain : un départ de Rory Arnold vers le Japon ?

Le média RMC Sport soulève l’hypothèse que, contrairement à son frère jumeau Richie Arnold, Rory Arnold quitterait l’effectif du Stade Toulousain en fin de saison pour s’envoler en direction du Japon.

Rory Arnold va quitter le Stade Toulousain ? C’est ce que révèle RMC Sport ce jeudi 6 janvier. Le deuxième ligne australien, en fin de contrat, devrait abandonner l’effectif de Toulouse l’été prochain pour s’envoler vers le Japon dès l’arrêt de la saison. Notamment afin de se rapprocher de l’Australie. Le média sportif affirme que le dossier est en voie de finalisation, mais que les dirigeants s’activent pour ne pas perdre l’un de leurs meilleurs éléments.

Présent depuis 2019 à Toulouse

Rory Arnold a rejoint le Stade Toulousain au cours de la saison 2019-2020, suite à la Coupe du Monde, pour un contrat de trois ans. « Avec un total de 72 matchs de Super Rugby, le seconde ligne de 31 ans a d’ores et déjà apporté toute son expérience du plus haut-niveau au jeune effectif Rouge et Noir », souligne le club de Toulouse.

Il cumule 13 matchs de Championnat et cinq matchs de Coupe d’Europe. Il a notamment été sacré champion de France cette année et a soulevé le 21e bouclier de Brennus avec ses coéquipiers toulousains. Rory Arnold a également participé à l’obtention de la cinquième étoile européenne sur le maillot rouge et noir. « Précieux dans le domaine aérien sur les phases de touche et excellent plaqueur, ses facultés et sa dimension physique ont constitué un apport non négligeable à un collectif stadiste rajeuni », poursuit le Stade Toulousain.

Son frère jumeau Richie Arnold prolonge son contrat avec le Stade Toulousain

Les jumeaux, évoluant tous les deux au poste de deuxième ligne, ne devraient donc plus jouer ensemble dès la saison prochaine. Puisque Richie Arnold vient de prolonger son contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2025, comme l’a officialisé le club sur les réseaux sociaux.

ℝ𝕚𝕔𝕙𝕚𝕖 𝔸𝕣𝕟𝕠𝕝𝕕, Toulousain jusqu'en 𝟚𝟘𝟚𝟝 🤝 🔙 Le 5 janvier 2019, notre 2ème ligne disputait son 1er match en 🔴⚫. 3 ans et 3 titres après, il prolonge son contrat de 3 saisons 🔥 Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 #Trajectoire2027 💪 pic.twitter.com/6mZpeKvJbu — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 5, 2022

Ce dernier est arrivé en premier au Stade Toulousain en 2019, en provenance du club japonais de Yamaha Jubilo, et a rapidement été titularisé. « Durant la saison 2020-21, il prend part à 17 matchs de Top 14 et 4 matchs de Coupe d’Europe. Sa mobilité sur le terrain, sa maîtrise des phases de conquête et sa justesse technique sont autant d’éléments qui ont contribué aux deux succès de rang cette saison », termine le Stade Toulousain.