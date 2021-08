Stade Toulousain : le joueur international Cheslin Kolbe officialise son départ pour Toulon

Le départ de l’ailier Sud-Africain Cheslin Kolbe du Stade Toulousain pour le Racing Club de Toulon a été officialisé ce matin.

« Le moment est venu pour moi de dire au revoir à l’un des plus grands chapitres de tous les temps ». Cheslin Kolbe quitte officiellement le Stade Toulousain pour rejoindre l’effectif du Racing Club de Toulon (RCT). « Je ne m’attendais pas à ce que la fin arrive si tôt », explique le joueur sud africain dans une lettre de remerciements adressée aux Toulousains sur Twitter. « J’espère que vous comprenez que la décision de m’installer à Toulon n’a pas été facile à prendre », poursuit l’ailier, alors que ces derniers jours, la rumeur de son départ lui a attiré les foudres des supporters sur les réseaux sociaux.

De son côté, le Stade Toulousain a publié un communiqué en milieu de journée pour, lui aussi, adresser un dernier au revoir au joueur qui « aura marqué les Rouge et Noir de son empreinte, de son style flamboyant et singulier ». Pour autant, après avoir salué son parcours, le président du Stade n’hésite pas à rappeler la philosophie du club : « L’intérêt et la défense de l’institution Stade Toulousain prévalent sur tout et restent ma priorité pour demeurer fidèle à nos valeurs », a clairement expliqué Didier Lacroix.

À en croire les commentaires publiés sur Twitter, les Toulonnais se réjouissent de la nouvelle. En fin de matinée, le RCT a souhaité la bienvenue à sa nouvelle recrue, suivie d’une vidéo de présentation du joueur portant le maillot rouge et noir… Mais, cette fois-ci, avec le blason de Toulon.