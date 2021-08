Rugby. Le Toulouse Olympique XIII jouera la demi-finale de Championship à Ernest Wallon

Le club de rugby à XIII, Toulouse Olympique XIII, jouera la demi-finale de Championship, le championnat britannique de deuxième division, au stade Ernest Wallon le samedi 2 octobre. En cas de victoire, la finale pourrait également se jouer dans la Ville rose.

C’est officiel. Le club de rugby à XIII, Toulouse Olympique XIII, a annoncé qu’il jouera sa demi-finale de Championship, le championnat de deuxième division britannique, à domicile, au stade Ernest Wallon, le samedi 2 octobre. La fédération anglaise de rugby à XIII, la Rugby football league, a “confirmé que les phases finales du championnat 2021 se joueraient sur le terrain du mieux classé”, indique le TO XIII.

⚠ SAVE THE DATE : Samedi 02/10/2021 ⚠ #RoadTOSuperLeague #TOgether 🔵⚪ https://t.co/UlxBmbyWT3

🇬🇧 Toulouse will play #Champioship semi-final at 𝑯𝑶𝑴𝑬 !

Or, le club toulousain est assuré de terminer le championnat à une des deux premières places du classement qui sont directement qualificatives pour le dernier carré. Les Toulousains sont invaincus avec une série de douze victoires, ce qui leur permet de garder la tête du Championship 2021. Ils sont les favoris pour accéder à la Super League.

📋 The @Betfred Championship standings as the business end approaches 👇 pic.twitter.com/XkkUzkw9TH

— Rugby Football League (@TheRFL) August 27, 2021