La 2e étape du festival du rugby à 7 aura lieu samedi 21 août 2021 à Toulouse avec pas moins de 22 matches dans la journée.

La seconde étape estivale du festival du rugby à 7 “In Extenso Supersevens” aura lieu samedi 21 août à Toulouse. La saison 2021/2022 du rugby professionnel a démarré samedi dernier 14 août à Aix-en-Provence avec la 1ère étape estivale de l’In Extenso Supersevens, le premier championnat de France de rugby à 7 de clubs, lors de laquelle la Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens s’est imposée en finale face au Racing 92 Sevens sur le score de 26 à 24.

Le festival du rugby à 7 à Toulouse

Lors de l’étape à Toulouse, 16 équipes, dont les 14 équipes du Top 14 et deux invités, Monaco Rugby Sevens, ainsi que les Barbarians Français, se disputeront la victoire sur un format à élimination directe avec 22 matches dans la journée, un essai toutes les 90 secondes, près de 12h de spectacle sur le terrain autour des stars Kélian Galletier, Gabriel Ngandebe et Virimi Vakatawa, et en dehors, avec jeux, quiz musicaux, un groupe de musique (The Pulse) et des initiations au rugby animées par Ovale Citoyen, association ayant pour objectif l’inclusion et l’insertion par le rugby.

Comme pour l’étape d’Aix-en-Provence, les huit premiers matches de la journée seront diffusés dès 12h15 sur MyRugby ainsi que sur la plateforme Mycanal du groupe Canal+, diffuseur officiel de la compétition. Les autres rencontres seront diffusées en exclusivité sur Canal+ Sport Week-end à partir de 16h.

Au programme :

Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens / Babaas Sevens (12h20)

Montpellier Hérault Rugby Sevens / Union Bordeaux-Bègles Sevens (12h42)

Stade Français Paris Sevens / Stade Toulousain Sevens (13h04)

ASM Sevens / Stade Rochelais Sevens (13h26)

Racing 92 Sevens / LOU Rugby Sevens (13h48)

Monaco Rugby Sevens / Castres Olympique Sevens (14h10)

RC Toulonnais Sevens / CA Brive Sevens (14h32)

Biarritz Olympique Pays Basque Sevens / USA Perpignan Sevens (14h54)

Pass sanitaire obligatoire

Pour ceux qui se souhaitent se rendre au stade, il est encore temps de réserver des places sur le site de la Ligue nationale de rugby.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les spectateurs de 18 ans et plus : l’accès au stade sera autorisé si et seulement si votre pass sanitaire est valide, c’est-à-dire conditionné à la présentation de l’un des trois justificatifs suivants :

Soit la preuve d’un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, test négatif de moins de 72 heures ;

Soit la preuve de rétablissement, avec un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19, daté de plus de 11 jours et de moins de 6 mois ;

Soit un schéma vaccinal “complet”.

Après l’étape de Toulouse, l’In Extenso Supersevens fera étape à La Rochelle le samedi 28 août avant la grande finale qui aura lieu le samedi 13 novembre à Paris La Défense Arena.

Source : communiqué de presse