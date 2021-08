Rugby. Découvrez, en vidéo, le maillot “revival” du Stade toulousain

Doté d’une large bande horizontale noire et toujours affublé de la gueule de lion, les maillots domicile de cette saison du Stade Toulousain jouent la carte de l’héritage et rappellent le dessin de la tunique des glorieuses années 90.

Avec cinq titres nationaux en dix ans et un premier titre européen, le Stade toulousain dominait sans partage l’élite du rugby national et continental dans les années 90. Un âge d’or et des souvenirs incroyables pour les supporters rouge et noir, que ne manquera pas de réveiller la tunique que porteront, cette année, les stadistes à domicile. En effet, le club vient de dévoiler le nouveau maillot ”home” du club pour la saisons 2021-2022.

Avec une large bande noire sur la poitrine et la gueule de lion de son sponsor historique, le dessin du maillot de cette saison est largement inspiré de celui que portaient alors Emile Ntamack, Christian Califano, Xavier Garbajosa et consorts. Une époque que n’ont pas vraiment connu les joueurs d’aujourd’hui. « Nés dans les années 90, ils sont les dignes héritiers de la génération dorée de 90’s », s’amuse le club sur son fil tweeter. Un maillot réalisé par l’équipementier Nike et pour lequel il faudra tout de même débourser 140 euros.

👶 Nés dans les années 90, ils sont les dignes héritiers de la génération dorée des 𝟡𝟘'𝕤 💪🔴⚫ 📸 Stéphane Dumont-de-Sauret — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 27, 2021

Pour l’occasion, le club et l’équipementier ont même partagé une vidéo qui met en scène, dans un série de clichés évoquant les dernières années du siècle dernier, la nouvelle génération de joueurs nés dans les années 90. L’occasion, également, de revoir des images historiques des belles épopée de l’époque.