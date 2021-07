Reprise de la compétition ce soir pour le TFC 

Ce soir à 19h, le TFC retrouve la compétition. En cette première journée de Ligue 2, les Toulousains reçoivent Ajaccio.

Le TFC retrouve officiellement la compétition ce soir. En cette première journée de Ligue 2, les Toulousains reçoivent Ajaccio. « Jouer Ajaccio n’est pas un cadeau pour attaquer la saison, je crois que personne ne nous en fera. On vise la montée, mais on n’est pas seuls : Nîmes, Dijon, Caen, Guingamp. » s’était avancé Philippe Montanier, le nouvel entraineur du TFC.

En plus de Philippe Montanier, il va y avoir du monde au Stadium ce soir. Car les supporteurs sont de retour. Des retrouvailles qui font plaisir aux fans du Toulouse Football Club comme aux joueurs comme en a témoigné Maxime Dupé en conférence de presse. « On a hâte de retrouver nos supporteurs. Ce qu’ils ont montré la saison dernière, c’était fou. Je ne savais pas en venant à Toulouse qu’on avait des supporteurs comme ça. Donc avoir du monde au Stadium, c’est très bien. L’inconvénient, c’est que je vais devoir parler plus fort. »

Voici le groupe convoqué pour la réception de l’équipe corse ce soir :

Gardiens : Maxime Dupé, Isak Pettersson

Défenseurs : Mikkel Desler, Moussa Diarra, Ruben Gabrielsen, Tom Rapnouil, Anthony Rouault, Sam Sanna, Issiaga Sylla

Milieux : Amine Adli, Brecht Dejaegere, Naatan Skytta, Stijn Spierings, Branco Van Den Boomen

Attaquants : Janis Antistes, Rhys Healey, Ado Onaiwu, Stéphane Zobo