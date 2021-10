Quand le maillot du TFC devient un article de mode

La styliste danoise Nova Nørgaard a lancé une marque de vêtements originaux, qui lui ont été inspirés par un maillot du TFC.

En chinant un jour à Paris, la styliste danoise Nova Nørgaard tombe sur un maillot rose du TFC de la saison 2006-2007. Après lavage, alors que son flocage est abîmé, elle décide de ne pas le jeter. « J’ai coupé le dos du maillot et j’ai tricoté mon propre nom et mon numéro préféré. Et enfin, j’ai ajouté des manches. Depuis, j’ai fabriqué 43 t-sweaters (maillots à manches crochetées), deux t-dresses (version robe) et deux paires de shants (shorts de sport en pantalons) », explique la styliste au site Footpack.

Des articles « unisexes et sans genre, comme la mode »

À 21 ans, Nova Noogard ne recycle que des articles de sport, pour sa marque Nouveau Nova. Elle en fait des articles « unisexes et sans genre, comme la mode », selon sa présentation sur son compte Instagram. D’après le site Footpack la styliste danoise s’essaierait à présent à d’autres disciplines que le football, notamment le cyclisme ou la natation.

Source : Footpack