Ligue 2. Nouvelle victoire à Dunkerque pour un TFC inarrêtable

Le TFC s’est imposé hier soir à Dunkerque (0-2) pour la 9ème journée de championnat et creuse l’écart en tête du classement.

Selon l’expression consacrée, cette rencontre de la neuvième journée de championnat de Ligue 2 contre Dunkerque avait tout du match piège. En pleine euphorie, les joueurs du TFC se déplaçaient en effet chez une équipe en grande difficulté, n’ayant pas remporté une seule victoire de la saison.

L’ouverture du score “à la Pavard” de Mikkel Desler

Un piège qui se confirmait dès les premiers instants de la rencontre avec des Dunkerquois très agressifs et des Toulousains qui n’arrivaient pas à mettre leur jeu en place. Mais décidément, cette année, tout réussit aux Violets. A l’issue de leur premier véritable temps fort, c’est l’arrière droit danois Mikkel Desler qui ouvrait le score d’une frappe limpide de l’extérieur du pied, décochée en première intention depuis l’angle de la surface de réparation.

Le franco-australien Denis Genreau omniprésent

Un but libérateur qui permet alors au TFC de prendre l’ascendant dans le jeu et de maîtriser plutôt tranquillement ce match contre Dunkerque. Grâce notamment à un milieu de terrain dominateur au sein duquel la recrue franco-australienne commence à s’illustrer particulièrement.

A la 67ème minute de jeu, c’est d’ailleurs lui qui, suite à une mauvaise relance du gardien adverse, offrait le second but au capitaine Brecht Dejaegere. Une deuxième passe décisive pour sa deuxième titularisation. Avec un peu plus de précision, le TFC aurait même pu enfoncer le clou mais le score en restera finalement là.

Un parcours sans faute

Les hommes du coach Philippe Montanier enchaînent donc une neuvième match sans défaite et sont toujours invaincus (sept victoires et deux matchs nuls). Ils prennent même encore un peu plus d’avance au classement avec désormais quatre points d’avance sur ses plus proches poursuivants.