Ligue 2. Le TFC bat Nancy et reprend la tête du championnat

Le TFC s’est imposé face à Nancy mercredi soir, lors de la 20e journée de Ligue 2. Les Violets ont ainsi repris la place de leader du championnat.

Une victoire qui fait du bien. Le TFC a remporté son match en retard face à Nancy, 4 à 0, mercredi 19 janvier au Stadium. Ce match, comptant pour la vingtième journée de Ligue 2 avait été reporté à cause du débordement de la Garonne.

Durant cette rencontre, les Toulousains se sont en supériorité numérique pendant plus d’une heure après un coup de pied mal placé du défenseur nancéen Basila à la 22e minute. Le premier but de la soirée est intervenu dans la foulée, à la 28e minute, grâce à l’international japonais Ado Onaiwu. Juste après, à la 29e minute, Rhys Healey tente de creuser l’écart, mais perd le ballon face au gardien. Et c’est finalement Denis Genreau qui marque. Van den Boomen marque également après la pause, à la 56e minute. Enfin, le Brésilien Rafael Ratão met le dernier but de la soirée à la 88e minute de jeu.

Avec cette victoire face à Nancy, le TFC peut reprendre la tête du championnat de Ligue 2. “Ce soir, le job est fait”, se félicite l’équipe sur ses réseaux sociaux. Les community managers ont d’ailleurs tenu à rassurer les supporters quant à Rhys Haeley, dont la déception était palpable : “Rhys était très heureux dans le vestiaire après ! C’est un gros compétiteur qui joue pour marquer mais il sait très bien ce qui est le plus important.”