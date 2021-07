Le TFC doit rebondir à Nancy ce soir

Le TFC affronte Nancy ce soir pour son premier déplacement de la saison. Toulouse espère rebondir en cette deuxième journée de championnat après une mauvaise performance la semaine passée face à Ajaccio.

C’est le premier déplacement de la saison pour le TFC. Ce soir, les Toulousains jouent à Nancy. Les Violets doivent prendre leur revanche en Meurthe-et-Moselle. La semaine dernière Toulouse avait fait match nul contre Ajaccio 2-2. Une première journée décevante pour le club de la Ville rose qui espère monter en Ligue 2 à la fin de la saison.

Quelques chiffres laissent présager un résultat convaincant du TFC pour cette rencontre. Effectivement, avec 7 buts, Nancy est l’équipe contre laquelle Toulouse a marqué le plus la saison dernière. On se souvient des matches avec des victoires 3 – 1 et 4 – 1 des Violets.

En plus de cela, le TFC est invaincu dace à Nancy depuis 15 matches. Avec 10 victoires et 5 matches nuls, Toulouse s’est incliné pour la dernière fois face à Nancy en février 2008 sur le score de 1 – 0.

Enfin, dernier point laissant envisager une belle performance toulousaine ce soir, l’état de forme de l’ASNL. Cette équipe reste sur 5 matches sans victoires en Ligue 2. Avec 3 matches nuls et 2 défaites, la dernière victoire de Nancy remonte à avril 2021 face à… Ajaccio.

Voici la composition du TFC pour le match face à Nancy.

30/ Dupé

3/ Desler

24/ Rouault

23/ Diarra

4/ Gabrielsen

12/ Sylla

8/ Van Den Boomen

10/ Dejaegere

9/ Healey

7/ Onaiwu

29/ Ngoumou