Football. Comment regarder les matchs du TFC sans abonnement ?

Presque toute la saison du TFC sera accessible en clair et gratuitement sur la plateforme de l’équipe TV qui se partage les droits de diffusion de la ligue 2 de football professionnel avec le géant américain Amazon.

Le football français à ceci de particulier que, depuis deux ans, l’attribution des droits TV offre un spectacle tout aussi passionnant et riche en rebondissements que la saison régulière ou le feuilleton des transferts.

Et, cette année, après le fiasco de la société espagnole Médiapro, la Ligue de Football Professionnelle (LFP) vient de dévoiler le nom du diffuseur qui emporte les droits télé de deux principaux championnats nationaux. Adiós Mediapro et welcome Amazon. En effet, Canal + ou de Bein sport n’ont pas été retenus par les instances du football professionnel.

C’est donc le géant du commerce en ligne américain Amazon, et récent poids lourds du marché audiovisuel numérique, qui emporte l’ensemble des lots Ligue et Ligue 2 pour 259 millions d’euros. Des droits que la société américaine partage avec la chaîne l’Equipe pour la ligue 2.

Ligue 1 et 2 sur Amazon prime

Pour suivre les championnat de football professionnel français, cette saison 2021-2022, il faudra donc être abonné au bouquet Amazon Prime (4,99 euros par mois) et inclure un supplément pour accéder à la nouvelle chaîne sportive dédiée Amazon Prime Ligue 1, accessible pour 12,99 euros mensuels supplémentaires. Cette chaîne sera entièrement développée pour l’occasion. Un pari similaire à celui complètement manqué par l’entreprise espagnole Médiapro l’an passé qui avait créé ex-nihilo la chaîne Téléfoot avant d’interrompre la diffusion des matchs en cours de saison.

Un multiplex et 10 matchs gratuits du TFC sur la chaîne l’Équipe

Néanmoins, pour les supporters du TFC et de tous les autres clubs de ligue 2, la chaîne l’Equipe proposera une alternative sur sa plateforme internet. En effet, grâce à un accord avec Amazon, cette chaîne diffusera gratuitement les dix premiers matchs de la saison de ligue 2 avant qu’Amazon Prime Ligue 1 ne reprennent la diffusion de la suite du championnat. La chaîne l’Équipe continuera de proposer un multiplex gratuit et en direct tous les week-end. Pour ne rien manquer de la saison des violets dont l’objectif reste la montée en ligue 1.