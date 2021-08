Les ex-TFC, Arribagé et Dupraz, consultants foot sur Amazon TV

Les deux anciens membres du TFC vont démarrer la saison en tant que consultants foot sur Amazon TV.

Amazon Prime Video a dévoilé le 4 août dernier la liste des experts, présentateurs et commentateurs qui rejoindront son antenne pour la saison à venir en Ligue 1.

Parmi les consultants, le public retrouvera deux anciens membres du TFC : Pascal Dupraz et Dominique Arribagé, qui seront au micro avec Thierry Henry, Mathieu Bodmer, Benoît Cheyrou, Benjamin Nivet, Ludovic Giuly, Corine Petit, Édouard Cissé ou encore Vitorino Hilton. De beaux noms qui viennent porter leur analyse dans le paysage audiovisuel footballistique français, pour le plus grand plaisir des passionnés de foot.

Amazon et les matchs de Ligue 1

La chaîne diffusera 80% des matchs de Ligue 1 cette saison et 80% des matchs la Ligue 2 à partir de la 11ème journée (les matchs du multiplex du samedi soir en intégralité). Pour avoir accès à ce service baptisé “Pass Ligue 1”, il faudra être avant tout membre prime d’Amazon (5,99 € par mois ou 49 € par an) et s’acquitter d’un abonnement de 12,99 euros par mois en plus.

“Ne manquez aucune action avec 8 matchs incontournables par semaine, grâce à un abonnement supplémentaire à Le Pass Ligue 1. L’essai gratuit de 7 jours se termine le 29 août”, indique la chaîne Amazon Prime Video.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Amazon Prime Video.