Coupe de France de football : le TFC affrontera Versailles en 8e de finale

Après une victoire contre Cannes ce dimanche (1-0), le TFC prend la direction des 8e de finale de la Coupe de France de Football et affrontera le club amateur de Versailles, qui évolue en National 2, à la fin du mois de janvier.

Après avoir battu Nîmes (Ligue 2) 4 à 1 pour les 32e de finale le 18 décembre, puis récemment Cannes (National 3) 1 à 0 pour les 16e de finale, les joueurs du Toulouse Football Club (TFC) se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Pour connaître leurs futurs adversaires, un tirage au sort a été réalisé en direct sur la chaîne Eurosport 2 ce mardi 4 janvier dans la soirée. Résultat ? Les Toulousains affronteront le club amateur de Versailles, qui évolue en National 2 (N2), le samedi 29 janvier prochain.

Au total, 16 clubs prétendent encore à une place en quart de finale, dont Versailles et Toulouse, mais aussi Saint-Étienne, Marseille, Montpellier, Paris-SG, Nice, Lens, Monaco, Reims, Nantes et Brest qui évoluent en Ligue 1, Nancy, Amiens et Bastia qui évoluent en Ligue 2, puis Bergerac qui évolue, comme les futurs adversaires de Toulouse en N2.

Ça chambre déjà…

Quelques minutes après le tirage au sort, les Versaillais ont amicalement lancé les hostilités sur les réseaux sociaux, en s’adressant aux Toulousains : « On dit pain au chocolat, et non chocolatine. Merci », a twitté le club.

[#CoupeDeFrance] 🗳 – Coucou @ToulouseFC ! Petit rappel : on dit pain au chocolat et non chocolatine. Merci. pic.twitter.com/t2yU3ltVYI — FC Versailles 78 👑 (@FCVersailles78) January 4, 2022

Ce à quoi le TFC s’est amusé à répondre : « La suprématie du royaume de la chocolatine est déjà en jeu ».

Les hostilités sont déjà lancées ! La suprématie du royaume de la chocolatine est déjà en jeu 👑 https://t.co/NOdYcH6tmo — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 4, 2022

Le match, disputé à Versailles, promet déjà de belles surprises.

Autres matchs tirés au sort pour les 8e de finale de la Coupe de France

Pour les 8e de finale de la Coupe de France, Bergerac affrontera l’AS Saint-Étienne, l’Olympique de Marseille le Montpellier Hérault Sport Club, le Paris Saint-Germain l’OGC Nice, Nancy le club d’Amiens, Lens l’AS Monaco, le Stade de Reims les joueurs de Bastia et Nantes le Stade Brestois.