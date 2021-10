Les 5 spots d’accrobranche à moins d’une heure de Toulouse

La météo sera bonne durant ce week-end d’automne, l’occasion idéale pour profiter d’une journée dans l’un des 5 parcs d’accrobranche situés à moins d’une heure de route de Toulouse.

Profitons de ce beau week-end d’automne et de ses douces températures pour aller s’amuser dans les arbres ! Situés à moins de trois quart d’heure de Toulouse, 5 parcs de loisirs proposent des activités d’accrobranche. De quoi se dépenser et communier avec la nature, en famille, au milieu de forêts de séquoias ou de bambous, au bord d’une rivière ou au pied des Pyrénées. Parcours adaptés, équipements agréés, moniteurs qualifiés… chacun de ces établissements garantissent la sécurité de leurs installations. Réservation et pass sanitaire sont nécessaires.

Auterive Adventures, le parc au dessus de l’Ariège

Du haut des arbres du parc d’accrobranche Auterive Adventure, la vue est exceptionnelle. Situé à 40 minutes de Toulouse, dans un site naturel préservé, au bord de l’Ariège, ses parcours sont adaptés pour les enfants à partir de 3 ans. Pour les plus sportifs, le circuit baptisé The big one comporte deux Tyroliennes géantes au dessus de la rivière. Il est possible de pique-niquer ou de se balader près de l’eau, en famille, sur les quelque 9 hectares du site. Voire de le privatiser pour y faire du paint-ball, des jeux gonflables ou de la construction de radeaux…

Infos pratiques :

Auterive Adventure : RN 20 au Rond point de la Nouvelle Médiathèque, à Auterive (O9). Tel : 07 68 55 33 61

Tépacap, le parc de tous les défis

À trois quart d’heure de Toulouse se trouve un grand parc de loisirs où l’accrobranche est roi. Tyroliennes, ponts de singe, tubes roulants, filets à grimper, lignes à marcher, lianes ou toboggans, Tépacap, à Rieumes, en Haute-Garonne, propose une quinzaine de parcours adaptés à tous les niveaux et tous les âges, dès 6 ans. D’arbre en arbre et de passerelle en passerelle, on progresse, on se surpasse et on profite de la nature. L’entrée au site de Tépacap donne également l’accès à une multitude d’autres activités : parcours gonflables, monde obscur, parcours d’équilibre, jeux d’adresse… Mais aussi karaoké, escape game, restaurant et hébergement dans une cabane perchée sur un arbre !

Infos pratiques :

Tépacap, route de L’Isle-en-Dodon à Rieumes (31). Tel : 05 62 14 71 61

Grimpe dans les arbres… comme son nom l’indique !

Sur la base de loisir de L’Isle-Jourdain, dans le Gers, à 45 minutes de Toulouse, le pépiniériste Bambou Gers propose une aventure arboricole unique. Tyrolienne, filet, vélo-arbres, grimpe dans les arbres, comme son nom l’indique, est dédié à l’accrobranche. Mais l’on pourra aussi y bivouaquer en l’air, pour observer la faune et la flore de près. Ou bien apprendre à faire des nœuds ou à construire un tipi en bambou, un nichoir à oiseaux, un carillon musical, un herbier ou un tableau végétal. Les activités sont ouverte à tous à partir de 7 ans.

Infos pratiques :

Grimpe dans les arbres, Base de loisirs de L’Isle Jourdain (32). Tel : 06 18 08 60 43

Séquoia Vertigo, un parc de séquoias centenaires

Dans notre top 5, Le parc Séquoia Vertigo, est le plus éloigné de Toulouse. Situé à une heure de la Ville rose, c’est aussi le plus… vertigineux. On se retrouve soudain au milieu d’une forêt de séquoias centenaires, de 2 à 35 mètres au dessus du sol. L’équivalent d’un immeuble de 15 étages. Cordes, câbles, passerelles, tyroliennes et ponts népalais nous conduisent ensuite au plus près de la cime des arbres. Ouvert à tous à partir de 2 ans, Séquoia Vertigo propose un sentier pédagogique pour découvrir la magie de la nature et de ses habitants à travers différents thèmes : la forêt, les marres, les prés naturels, les plantes aromatiques et médicinales. Côté sensations fortes, le fameux Vol de tarzan ou le saut extrême sont réservés aux plus aguerris.

Infos pratiques :

Séquoia Vertigo, Peyre, à Carla-Bayle (09). Tel : 06 81 68 42 78

La belle verte, le parc au pied des Pyrénées

À un tout petit peu moins d’une heure de Toulouse, La belle verte permet de découvrir les techniques de l’accrobranche, dès l’âge de 3 ans. Skate, funambule, saut de tarzan et parcours à sensations fortes… il y en a pour tous les niveaux, sous les grands arbres d’un parc centenaire. Une tyrolienne de 200m de long permet de traverser l’Ariège, à 30 mètres de hauteur, avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Canoë, Rafting, et promenades à dos d’ânes sont aussi proposés. Et il y a la possibilité de dormir sur place, dans des tipis pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.

Infos pratiques :

La Belle verte, Le château, à Le Vernet (09). Tel : 06 27 02 29 01