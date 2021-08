Urgences. Où trouver un défibrillateur proche de vous à Toulouse?

À Toulouse, près de 130 défibrillateurs sont mis à disposition du public en cas de besoins. Voici la carte pour trouver le plus proche de vous en cas d’urgence.

Chaque année, plus de 40 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque en France. Selon la fédération française de cardiologie (FFC), plus de 92 % de ces arrêts cardiaques sont fatals sans prise en charge immédiate. Pourtant, sept fois sur dix, ils surviennent devant témoins. Problème ? Seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premier secours. Or une intervention avec un défibrillateur augmente significativement les chances de survie.

Alors; même si vous ne maîtrisez pas les gestes de premiers secours, vous pouvez agir. En effet, des défibrillateurs avec des instructions précises sont à disposition un peu partout à Toulouse. Voici la carte détailler pour trouver celui qui est le plus proche de vous en cas d’urgence.



Près de 130 défibrillateurs à Toulouse

130 défibrillateurs sont mis à disposition du public un peu partout dans la ville mais faut-il encore les trouver. Depuis octobre 2016, la loi française oblige la présence d’un défibrillateur automatique dans les lieux accueillant du public. Cela concerne les établissement ayant une capacité d’accueil de 701 personnes minimum. Ainsi, une grande partie de ces appareils se situent dans les hall d’entrée des salles de sports ou de sites municipaux (mairies, musées, bouches de métro…) ainsi qu’à proximité des écoles et des résidences pour personnes âgées.

(Source : Data.Toulouse-Métropole, le portail de données ouvertes de la collectivité)