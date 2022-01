Un nouveau centre de vaccination ouvre à Toulouse 

Pour faire sa dose de rappel, un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes à Toulouse. En plus de cela, des opérations sont organisées dans plusieurs quartier de la Ville rose.

Un nouveau centre de vaccination s’apprête à ouvrir à Toulouse. Il s’agit du centre Toulouse-Mermoz, il ouvrira le 13 janvier. Une ouverture afin de faire face à l’augmentation de la demande vaccinale. Ce centre de vaccination se trouvera sur l’ile du Ramier.

L’accès se fera par le Hall 8, et uniquement sur rendez-vous. Il sera ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 20h. Pour prendre rendez-vous, il est possible via la plate-forme Keldoc.com.

Il existe d’autres centres de vaccination à Toulouse :

Toulouse – Daurade / 17 place de la Daurade

Toulouse – Barcelone / 22 allées de Barcelone

Toulouse CHU / Site de Larrey – Site de Purpan

Toulouse Ile du Ramier / Hall 8, allée Fernand Jourdan

En même temps, pour faciliter l’accès au vaccin et ralentir l’épidémie, la Mairie et ses partenaires organisent des opérations de vaccination contre le coronavirus dans différents quartiers de Toulouse. Des points de vaccination éphémères fonctionneront à Toulouse les 13, 17, 18 et 10 janvier 2022. D’autres opérations seront programmées dans les semaines à venir.

Voici les dates et horaires de ces opérations de vaccination.