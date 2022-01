Toulouse. Un second site judiciaire est prévu pour 2040

Face aux délais déjà longs et à l’augmentation de la population, un second site judiciaire sera construit à Toulouse. Il est attendu pour 2040.

Il faudra être patient. La Chancellerie a validé l’idée de la construction d’un second site judiciaire à Toulouse, selon une information de France Bleu. Sa livraison est envisagée pour dans vingt ans. Aujourd’hui, le personnel et les justiciables sont éparpillés dans la Ville rose. Le ministère de la Justice cherche donc une solution pour rassembler au même endroit le tribunal d’instance de l’avenue Camille Pujol, le pôle social du boulevard des Minimes et le SAR qui regroupe les administrations régionales sur la rue des Pénitents Blancs, à deux pas de la place Saint-Georges. L’actuel Palais de justice sera conservé en l’état. Il en va de même pour le conseil des Prud’hommes.

Plusieurs pistes sont envisagées pour recevoir le second site judiciaire. Aussi bien un bâtiment en ville que la construction d’un nouvel immeuble. Une chose est sûre, le Palais de justice des allées Jules-Guesde inauguré en 2008 ne peut pas accueillir davantage de monde. Pourtant, selon les propres comptes du ministère de la Justice, il faudra recruter plus de 110 personnes dans les vingt prochaines années pour faire tourner la machine judiciaire dans la Ville rose. Ces besoins seront justifiés par l’augmentation de la population. Sans compter les délais d’attentes déjà long.