Toulouse. Tout ce qu’il faut savoir pour bien préparer la rentrée scolaire

Inscriptions, cantine, CLAE…A deux jours du grand retour à l’école, voici les outils à connaître pour une rentrée scolaire réussie à Toulouse.

Avec la rentrée scolaire, ce sont aussi les tâches administratives qui s’amoncellent. Inscriptions à la cantine, au CLAE, au centre de loisirs ou encore aux activités sportives…Pour un rentrée sans stress à Toulouse, voici les quelques indispensables à ne pas oublier à la veille de reprendre le chemin de l’école.

Le Dossier Unique Interactif (DUI)

Le dossier qui centralise tous les services et structures gérés par la mairie de Toulouse. Cantine, CLAE, accueils de loisirs, crèches, activités et stages sportifs, ateliers d’animation socio-culturelle… En remplissant le DUI, l’ensemble des pièces nécessaires sont rassemblées en une seule fois et pour toute la famille. Le DUI est téléchargeable en ligne.

Réserver la cantine en ligne

Un dispositif de réservation et de paiement des cantines est en place pour l’ensemble des écoles de la ville. Il est possible en effet possible de réserver la cantine à distance et de payer en ligne via le portail de démarches destiné aux familles, montoulouse.fr.

Par ailleurs, pour savoir ce que vos enfants mangent au quotidien, les menus des écoles sont à retrouver chaque mois sur le site de la mairie de Toulouse. Mais également sur l’application Qui dit Miam ! Gratuite, celle-ci permet de découvrir le contenu des assiettes de vos enfants directement sur son téléphone.

Et pour le repas du soir, la cuisine centrale propose des idées de menus complémentaires et équilibrés par rapport aux déjeuners servis dans les cantines des écoles maternelles et élémentaires. Découvrez également des recettes à télécharger !

Découvrir les horaires des CLAE

Si vos horaires de travail vous empêchent d’amener les enfants à l’école à 8h20 ou de les récupérer à 16h, ceux-ci fréquenteront certainement le Centre de loisirs associés l’école (CLAE). Dans toutes les écoles, ces structures accueillent les élèves à partir de 7h30 le matin, pendant la pause déjeuner, et à partir de 16h le soir. Pour connaître les tarifs , l’encadrement et les modalités d’inscription, c’est ici.

L’aide aux devoirs

Bon à savoir également avant la rentrée, après l’école, la mairie de Toulouse propose l’atelier étude et l’atelier libre, deux dispositifs gratuits d’accompagnement scolaire. Le premier consiste en un temps donné à l’enfant pour réaliser les tâches inscrites dans son cahier de texte. Il lui permet de les réaliser accompagné d’un adulte référent (enseignant, adulte niveau bac+2). Le second permet également de réaliser les tâches inscrites dans le cahier de texte à l’école mais de manière autonome dans un cadre bienveillant organisé par le CLAE. L’inscription se fait auprès du CLAE de l’école de l’enfant.

Le pédibus

Se retrouver le matin pour aller à l’école à pied avec d’autres enfants, c’est beaucoup plus sympa. Ainsi, le pédibus est un dispositif de ramassage scolaire pédestre pour accompagner en toute sécurité les enfants sur le chemin de l’école élémentaire. Si certains existent déjà, Toulouse Métropole peut également accompagner la création d’un pédibus en cas de demande.

Que faire le mercredi après-midi ?

-Accueils de loisirs élémentaires

Les accueils de loisirs (ADL) du mercredi après-midi sont organisés par la Mairie ou par des associations conventionnées. Les activités, culturelles, scientifiques, d’expression, sportives ou de loisirs varient selon le projet de chaque centre. Elles s’adaptent aux tranches d’âge et à la configuration du site. Les ADL municipaux fonctionnent le mercredi de 11h30 à 18h30 au départ de l’école ou accueillent les enfants de 13h30 à 18h30 en accès direct. Pour les ADL associatifs, renseignez-vous auprès de l’association.

–Garderie pour les enfants de 3 à 6 ans

À partir de 13h30 jusqu’à 18h30, les enfants, scolarisés en école maternelle, peuvent être accueillis à la garderie mise en place par la Mairie, au sein de leur établissement.

-Ludothèques

Les ludothèques proposent des animations et des prêts à domicile de jeux pour les enfants. Ces espaces conviviaux, lieux de rencontres et d’échanges permettent des activités de loisirs et d’éveil et des actions de soutien à la parentalité.

L’agenda culturel

Vous trouverez également de nombreuses idées de sorties dans l’agenda culturel de la ville : spectacles, expos, etc. proposés dans les bibliothèques, les centres culturels, les théâtres, les musées.

S’inscrire à une activité culturelle ou sportive

Les centres culturels de la mairie de Toulouse ainsi que les associations hébergées vous proposent un éventail d’activités créatives, physiques et sportives. L’offre d’activités proposées est consultable ici.