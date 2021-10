Toulouse. La start-up V21 veut mettre le chanvre dans l’assiette

Créée il y a moins d’un an à Toulouse, la société V21 commercialise des produits alimentaires à base de chanvre bio produit dans le Gers.

Que diriez-vous d’un smoothie banane chanvre, de verrines de betterave au chanvre ou encore d’une vinaigrette balsamique, chanvre et miel ? Du petit déjeuner au dîner, en mode salé ou sucré, la start-up V21, créée à Toulouse à la fin de l’année 2020, compte bien mettre à toutes les sauces cette célèbre plante appartenant à la famille des cannabinacées.

“Nos ancêtres en mangeaient déjà”

Plutôt répandu dans l’industrie textile ou dans le domaine de la construction pour l’isolation phonique et thermique, l’usage du chanvre pour l’alimentation humaine est encore assez méconnu de nos jours. “Pourtant, on le consomme depuis très longtemps. En plus de s’habiller et se soigner avec du chanvre, nos ancêtres en mangeaient déjà”, lance Emilie Capel, la créatrice de V21.

Santé, environnement, goût…Une plante fascinante

A titre personnel, c’est suite à une prise de conscience quant à l’impact de son alimentation sur l’environnement que la jeune femme a appris que le chanvre pouvait se manger. “En faisant des recherches, j’ai découvert que c’était une plante fascinante aux innombrables vertus. Que ce soit gustativement, pour la santé ou par la planète, elle coche absolument toutes les cases”, poursuit celle qui confie avoir toujours voulu entreprendre dans un projet porteur de sens.

Une plante durable et bio produite dans le Gers

Citadine dans l’âme, elle part alors à la rencontre de producteurs et fait la connaissance du collectif Champs Bio du Gers qui réunit une vingtaine d’agriculteurs. C’est le coup de foudre. “J’ai adoré leur manière de penser et de travailler et eux ont cru en mon projet, même s’ils ne connaissaient pas la culture du chanvre. Nous avons semé 4 hectares, cela a poussé tout seul”, se réjouit Emilie Capel. Connu pour sa robustesse, le chanvre n’a en effet pas besoin d’engrais pour pousser, ni de pesticides pour le protéger. Ce qui en fait une des plantes les plus durables.

Des produits pour devenir “cannavore”

Après une première et généreuse récolte d’un peu plus de trois tonnes de graines de chanvre, la commercialisation est lancée en février dernier. V21 propose pour l’instant quatre produits : de l’huile vierge, des graines entières, des graines décortiquées et de la protéine végétale en poudre. Autant de façons de manger bon et sain, selon l’entrepreneuse qui propose sur son site des idées de recettes pour pour permettre à tous de devenir “cannavore”. “Nos produits sont remplis d’acides gras essentiels, de fibres, de protéines, de vitamines, de minéraux et d’anti-oxydants ! Et en plus, ils sont bio-disponibles, c’est à dire qu’ils sont très bien assimilés par nos organes et nos cellules”, appuie-t-elle.

Lever les amalgames avec le cannabis

Côté distribution, en plus de la vente directe sur son site, V21 commercialise sa gamme à base de chanvre dans les épiceries et boutiques bio de Toulouse et de l’agglomération. Aujourd’hui, la grande distribution commence également à s’intéresser à ses produits tout comme certains restaurateurs et traiteurs. Bien décidée à démocratiser un chanvre comestible qui a tout pour séduire, la jeune femme doit encore faire preuve de pédagogie pour lever les amalgames avec le cannabis. En effet, si les deux plantes font partie de la même famille botanique, elles n’ont pas les mêmes molécules. Le fameux THC, à l’origine de l’effet psychotrope du cannabis, n’étant pas présent dans le chanvre.

Bientôt d’autres produits à base de chanvre

Pas de risque de planer en mangeant du chanvre donc, même si ce “super-aliment” donne des ailes à Emilie Capel. Outre la prochaine installation d’un atelier de transformation, à proximité des champs, l’entrepreneuse souhaite continuer à exploiter le filon du chanvre. Et envisage d’ores et déjà une gamme de produits à partir, cette fois, de ses fleurs.