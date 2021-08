Près de Toulouse : La route de Tournefeuille à Cugnaux, qui rejoint le parc de la Ramée, sera fermée en septembre pour travaux

À partir de septembre, Toulouse Métropole engage des travaux sur la route de Tournefeuille, au Nord de la commune de Cugnaux, en Haute-Garonne. Elle sera totalement fermée à la circulation.

Afin de limiter les embouteillages et les gênes occasionnées, Toulouse Métropole profite de la baisse du trafic durant les mois d’été et la période de rentrée pour engager des travaux sur certains grands axes de Toulouse et de sa périphérie.

Durant le mois de septembre, la route de Tournefeuille, correspondant à la route départementale D63A, qui relie la commune de Cugnaux au parc de loisirs de la Ramée, sera fermée à la circulation en journée pour cause de travaux. L’objectif est de pouvoir remplacer la “couche de roulement”. L’opération devrait permettre de rénover la chaussée, d’augmenter son adhérence, d’assurer une bonne drainabilité en cas de fortes pluies et de réduire les bruits lors du passage des véhicules. La signalisation horizontale, correspondant aux marquages au sol, sera également retracée.

Des déviations seront indiquées aux abords des zones de travaux. Pendant toute la durée des opérations, les accès riverains sont maintenus.