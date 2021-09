Toulouse : le Repair Tour fait étape à Saint-Cyprien pour réparer les objets du quotidien

L’atelier de réparation d’objets du quotidien “Repair Tour de France”, organisé par l’ADEME et l’entreprise Spareka, fait étape pour la première fois à Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien, ce mercredi 29 septembre.

Réparez, économisez, préservez ! Le “Repair Tour de France” fait étape pour la première fois à Toulouse ce mercredi 29 septembre sur la place intérieure du quartier Saint-Cyprien (à proximité de la station de métro). À cette occasion, l’entreprise spécialisée dans le service de réparation Spareka animera des ateliers gratuits, de 9h à 15h. Les habitants sont donc invités à apporter leur matériel défaillant, pour apprendre à diagnostiquer les pannes les plus courantes, s’exercer au bricolage et faire le plein de conseils d’entretien. « L’occasion de donner aux citoyens les clés pour pouvoir réparer eux-mêmes leurs équipements en fin de vie et ainsi éviter le coût de la main-d’œuvre », ajoutent les organisateurs.

La démarche s’inscrit dans le cadre de la campagne de mobilisation “Nos objets ont plein d’avenir” lancée en 2019 par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ) et le ministère de la Transition Ecologique.

Le gaspillage électroménager, un fardeau en France

« L’objectif est de sensibiliser les citoyens à la réparation des objets du quotidien au lieu de les jeter et de les remplacer par du neuf », explique l’entreprise Spareka. Le gaspillage électroménager représente aujourd’hui plus de 400 000 tonnes de déchets par an en France. Pourtant, selon l’Ademe, 40 % des produits retrouvés en déchetterie sont réparables, dont 90 % facilement, avec des outils basiques et peu de technique.

Engagée dans la lutte contre l’obsolescence programmée et le gaspillage électroménager, Spareka souhaite aujourd’hui remettre le “réparer soi-même” au cœur du quotidien des Français. Depuis sa création, le “Repair Tour de France” a déjà fait étape dans plusieurs villes de France : Lyon, Caen, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg…