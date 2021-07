Toulouse. Quels sont les prix des loyers dans l’agglomération ?

L’Observatoire Local des Loyers publie ses résultats annuels, estimant à 11,3 € /m² le loyer de marché médian dans l’agglomération de Toulouse.

L’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine (AUAT) est une association qui observe, accompagne et anime le développement de l’aire métropolitaine de Toulouse.

Bénéficiant de l’agrément de l’État en tant qu’Observatoire Local des Loyers sur les 113 communes de l’agglomération toulousaine, la structure publie ses résultats annuels, estimant à 11,3 € /m² le loyer de marché médian dans l’agglomération de Toulouse en 2020.

Un loyer de marché médian stable

Le loyer de marché médian correspond aux logements loués dans l’année. En 2020, il s’élève à 11,3 €/m² hors charges, un loyer de marché médian stable par rapport à celui de 2019.

Dans la continuité des résultats précédents, au m², le loyer médian est “plus élevé dans la ville de Toulouse (12,1 €/m²) qu’en périphérie (10,3 €/m²)”. En quittance mensuelle (hors charges), “on constate l’inverse avec 548€ à Toulouse et 600€ dans sa périphérie où l’offre locative se compose de surfaces plus importantes”.

L’agglomération toulousaine présente toujours “des niveaux de loyers de marché moins élevés que ceux de Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille…. Ils sont ainsi plus proches de ceux enregistrés par des agglomérations de moindre taille telles Nantes, Strasbourg, Grenoble et Rennes”.

Combien coûte une location dans l’agglomération toulousaine ?

Pour un nouveau locataire, le loyer médian des appartements d’une pièce (studios et T1) s’élève à 420 € hors charges, ce qui constitue un niveau de loyer légèrement supérieur à celui de 2019, pour une surface moyenne équivalente de 27 m².

Les T2 et T3 constituent 62% des logements locatifs privés dans l’agglomération de Toulouse. Pour ces deux catégories, les niveaux de loyers restent assez similaires à ceux de 2019, avec un loyer médian à 500 €/mois hors charges pour les T2 et 635 €/mois hors charges pour les T3. Ici encore, “le centre-ville de Toulouse est le secteur le plus cher, les loyers décroissant avec l’éloignement”.

Pour les appartements T4 et plus, le loyer médian atteint 830 €/mois hors charges. Des tensions persistent sur ces grands logements dans les zones centrales toulousaines, avec des biens plus rares et recherchés à la fois par les familles et les étudiants (colocation).

Les maisons de 4 pièces et plus ne constituent que 12% du parc locatif privé et sont plutôt situées dans les communes en périphérie de Toulouse. Pour cette catégorie, le loyer médian s’élève à 910 € mensuels hors charges, pour des biens assez hétérogènes (l’époque de construction, la surface de la maison et du terrain influent notamment sur les loyers).

Les résultats de l’étude, détaillés zone par zone et produit par produit, ainsi que la publication 2020, sont à retrouver sur le site de l’Observatoire Local des Loyers. Un moteur de recherche à l’adresse permet d’obtenir directement le niveau de loyer, pour un appartement ou une maison, en fonction du nombre de pièces ou de l’époque de construction.

Source : communiqué de presse