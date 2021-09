Toulouse : des bornes de recharge pour les voitures électriques au parc relais de Balma-Gramont

Après celui mis en place sur le parc relais de Borderouge à Toulouse cet été, un nouveau système de recharge pour les véhicules électriques, composé de quatre bornes, est désormais installé au terminus du métro de Balma-Gramont.

Quatre nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées sur le parc relais (P+R) de Balma-Gramont. Après celui de Borderouge en juillet dernier, cette nouvelle implantation de bornes électriques est la seconde mis en place sur les P+R de Tisséo à Toulouse. Différentes offres y sont proposées selon la rapidité de recharge souhaitée, de lente (entre deux et quatre heures) à ultra-rapide (de 15 à 30 minutes). Les puissances vont de 22 kilowatts (0,25 euros TTC/kilowatt/heure) à 50 puis 350 kilowatts (0,45 euros TTC/kilowatt/heure).

Elles restent accessibles sept jours sur sept, 24h/24. Plusieurs moyens de paiement sont possibles : avec une carte bancaire sans contact, avec un badge de recharge “Révéo” ou via l’application Smoov. Cette dernière, développée par l’entreprise de solutions de recharge pour véhicules électriques Allego, permet également aux utilisateurs de connaître en temps réel la disponibilité des bornes.

Développement aux quatre coins de Toulouse

« Ces bornes de rechargement sont un nouvel outil en faveur du parcours voyageurs. À terme, les quatre parcs relais situés aux terminus des lignes de métro en seront équipées : Borderouge, Balma Gramont, Ramonville et Basso-Cambo », souligne Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités. En effet, en plus de ceux de Borderouge et de Balma-Gramont au Nord, le P+R de Ramonville, au Sud-Ouest de Toulouse sera prochainement équipé du même système de recharge électrique. Celui de Basso Cambo, au Sud-Est, sera installé en 2023, selon Tisséo. Au total, le réseau de transport toulousain disposera de 48 bornes, réparties tout autour de la métropole toulousaine.