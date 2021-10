Toulouse : la Marche des Fiertés aura bien lieu en centre-ville

Après un véritable bras de fer avec la préfecture de Haute-Garonne, les organisateurs de la Marche des fiertés annoncent officiellement que la 26e édition se déroulera ce samedi 9 octobre dans le centre-ville de Toulouse.

Les doutes concernant la possible annulation de la Gay Pride peuvent être levés. L’emblématique et colorée Marche des fiertés de Toulouse aura bel et bien lieu dans le centre-ville ce samedi 9 octobre. Un véritable bras de fer s’était engagé ces dernières semaines avec la préfecture de Haute-Garonne qui souhaitait que le défilé soit organisé sur les boulevards extérieurs du centre-ville, pour des raisons de “sécurité publique et sanitaires”. Un nouvel itinéraire, en partance de Compans, jusqu’à Saint-Cyprien et le palais de justice avait été proposé.

« Nous nous insurgeons contre le chantage opéré par l’État pour nous contraindre à choisir un autre tracé ou nous interdire de manifester, de revendiquer, de nous exprimer comme nous le faisons depuis des années », avaient réagi les organisateurs de la Gay Pride. Une pétition a même été lancée pour s’opposer à cette décision. Elle a réuni plus de 12 500 signatures. Le collectif “Pride” de Toulouse a donc réussi à obtenir gain de cause, seulement quelques jours avant le déroulé de la manifestation.

Le programme et le parcours sont disponibles

Le programme officiel de la Marche des fiertés a donc été publié ce mercredi 6 octobre par les organisateurs. Le village associatif sera installé sur la place du Capitole durant toute la journée. Une quarantaine de structures seront présentes aux côtés des collectivités locales. À 13 heures, les associations prendront successivement la parole avant de lancer officiellement le défilé. Le départ est prévu à 14h30 depuis le cœur de ville.

Voici le tracé du parcours : place du Capitole, rue Lafayette, rue Alsace Lorraine, boulevard de Strasbourg, boulevard Carnot, monument aux morts, rue de Metz, rue Alsace-Lorraine jusqu’au square Charles-de-Gaulle. Le défilé sera composé d’une vingtaine de chars, dont ceux du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Région Occitanie et de la Mairie de Toulouse.

Les consignes sanitaires restent de mise : le port du masque est obligatoire tout au long de la marche. Pour accéder au village associatif, le pass sanitaire sera demandé à chaque entrée.