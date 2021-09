Toulouse. Les manifestations une nouvelle fois interdites dans l’hypercentre samedi

La préfecture de la Haute-Garonne a une nouvelle fois décédé d’interdire “l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré le samedi 18 septembre”. Dans le viseur, se trouve la manifestation contre le pass sanitaire.

Ce n’est pas une surprise. Comme elle le fait depuis deux mois, la préfecture de la Haute-Garonne a décidé d’interdire “l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré le samedi 18 septembre”. Un arrêté a été pris en ce sens par le préfet Etienne Guyot ce vendredi 17 septembre.

Sans la cité, la préfecture vise directement la manifestation contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire contre la covid-19. Bien que prévue, elle ne fait pas l’objet d’une déclaration en préfecture.

Pour justifier sa décision, la préfecture explique dans un communiqué envoyé aux médias que “des troubles à l’ordre public sont survenus en centre-ville de Toulouse lors des rassemblements non déclarés des 14, 17, 21, 24, 31 juillet, 7, 14, 21, 28 août, 4 et 11 septembre 2021”. Elle rappelle que ces manifestations ont été le théâtre d’ “actes de violence au sein du cortège, des déambulations anarchiques dans le centre-ville de Toulouse, une entrave à la circulation au moyen de barrières métalliques déposées sur la voie publique par des manifestants, des tentatives d’intrusion au sein de la mairie de Toulouse et de la préfecture de région (…). Ces troubles pourraient se reproduire le samedi 18 septembre 2021.”

La préfecture estime aussi que “l’absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs en capacité de maîtriser le nombre de participants, le respect des mesures barrières et de la distanciation sociale”.