Toulouse. 40 000 euros pour financer des projets luttant contre les violences sexistes et sexuelles

Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, la mairie de Toulouse lance un nouvel appel à projets sur le thème de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une enveloppe de 40 000 euros est destinée à la mise en œuvre.

Comme chaque année, la mairie de Toulouse lance un appel à projets dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. « Compte tenu de la persistance et l’aggravation des violences sexistes et sexuelles, il est consacré cette année à la recherche de solutions pour lutter contre ces violences subies par les filles et les jeunes femmes », dévoile la municipalité.

La mairie, qui s’appuie sur une enquête réalisée par l’Institut national d’études démographiques (INED) de 2016 révélant que la majorité des victimes sont âgées entre 15 et 25 ans, souhaite sensibiliser les plus jeunes. « C’est pourquoi agir contre les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes devient un levier essentiel de l’accès à la citoyenneté des femmes, au vivre ensemble et à la cohésion sociale », poursuit la mairie.

À la clé ? Une enveloppe de 40 000 euros pour la mise en œuvre du projet retenu par le jury, soit 15 000 euros de plus que les années précédentes.

Comment participer ?

« Seront retenus les projets innovants, reposant sur une collaboration entre les différentes structures », insiste la mairie de Toulouse. L’objectif est de développer un programme complet de prévention contre les violences faites aux adolescentes. Mais aussi de créer des nouveaux outils de communication pour aider à la compréhension des enjeux et réduire le nombre de situations de violences.

Un dossier de candidature doit préalablement être rempli puis envoyé à l’adresse suivante : mission.egalite@mairie-toulouse.fr, au plus tard le dimanche 28 novembre prochain. Les candidats doivent y joindre un budget prévisionnel détaillant la répartition financière pour chaque structure partenaire.