Toulouse. Les propositions de Jean-Luc Moudenc à la Conférence climat

La Conférence climat de Toulouse Métropole s’est tenue ce jeudi 20 janvier. À cette occasion, Jean-Luc Moudenc a fait plusieurs propositions en faveur de l’écologie.

“Si nous voulons être crédibles sur un sujet aussi important que la préservation de notre environnement, il va désormais falloir rompre avec une écologie qui cherche des coupables plutôt que des solutions”, a estimé le président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc jeudi 20 janvier en conclusion de la Conférence climat. “Le sujet de l’écologie a, par le passé, trop souvent été l’objet de postures politiciennes, d’annonces sans lendemain, de surenchères idéologiques opposant le progrès à la nature.”

Jean-Luc Moudenc était attendu de pied ferme par le milieu associatif de la Ville rose. Plusieurs d’entre elles, dont 2 pieds 2 roues, Alternatiba et le groupe local de Greenpeace, ont fait part de leurs attentes avant la conférence. Elles demandaient notamment des mesures pour atteindre les objectifs du Plan Climat-Air-Énergie Territorial.

D’après un bilan à mi-parcourt de ce projet de développement durable, “la trajectoire actuelle conduirait à une baisse des gaz à effet de serre pour 2030 à -9 % au lieu de l’objectif affiché à -40 %”, comme l’indiquent les associations dans un communiqué.

Les mesures proposées durant la Conférence climat à Toulouse “ne suffiront pas”

Le président de Toulouse Métropole a donc émis une série de mesures durant la Conférence climat. “Ces mesures ne se suffiront pas”, a-t-il reconnu, “mais attestent que nous ne voulons pas perdre de temps dans notre démarche d’accélération écologique”.

“Pour une mobilité plus durable d’abord, je proposerai de doubler le budget alloué à la prime vélo, qui permet aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des déplacements plus propres. Nous comptons aussi mettre en place un véritable plan d’action métropolitain en matière de logistique urbaine pour accompagner les entreprises”. Mais aucune référence n’a été faite au Réseau express vélo.

Jean-Luc Moudenc a également indiqué que “pour une meilleure maîtrise de notre consommation énergétique, je souhaite que nous puissions doubler le nombre de conseillers en rénovation énergétique que la Métropole met à disposition des habitants, pour atteindre notre objectif de 7 500 logements rénovés par an”. Il a aussi proposé un accompagnement technique par la Métropole pour la rénovation des bâtiments d’entreprises.

“Il y aura des panneaux solaires sur tous les nouveaux équipements publics”

“Pour que la collectivité continue de donner l’exemple, je souhaite que ni la Métropole, ni la Mairie ne construise un seul bâtiment neuf sans y intégrer l’énergie photovoltaïque. En d’autres termes, il y aura des panneaux solaires sur tous les nouveaux équipements publics de notre territoire”, a assuré le maire de la Ville rose. De plus, il a envisagé un renforcement du plan de rénovation énergétique du patrimoine des deux collectivités et la généralisation de la démarche de commande publique plus écoresponsable, pour limiter l’impact écologique.

Enfin, pour prolonger la mobilisation autour de l’environnement, Jean-Luc Moudenc veut réunir, une fois par an, des experts locaux et nationaux afin de suivre l’avancée du Plan pour le climat. Parallèlement, un dispositif de formation sur l’environnement sera mis en place au sein de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, pour impliquer davantage les agents et les élus à la cause environnementale.